Mar Vaquero dice que "la performance" del tractor de Nolasco (Vox) es "poco seria y pueril"

ZARAGOZA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha señalado este miércoles que el vídeo que el portavoz parlamentario de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha publicado en sus redes sociales montado en un tractor, contra el Pacto Verde Europeo, "retrata la política poco seria y pueril de quien en lugar de aportar soluciones, en lugar de ser útil en el ámbito político de la Comunidad Autónoma se dedica a este tipo de performance".

El vídeo "es una irresponsabilidad" y, a su juicio, lo ha elaborado Nolasco "cuando lo que pretende es justificar una serie de comportamientos que sabe que están al margen de la ley".

También ha dicho que Alejandro Nolasco debe encargarse de "dar explicaciones de este tipo de actos" y los ciudadanos deben valorar "si ven un político serio o aficionado a este tipo de memes y performances".