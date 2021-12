Marín (PP) propone que los test de antígenos sean gratuitos para colectivos vulnerables

ZARAGOZA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Parlamentario Popular, Ana Marín, ha propuesto este miércoles que los test de antígenos para detectar la COVID-19 sean gratuitos para colectivos como familias vulnerables económicamente, numerosas, monoparentales y jubilados. Ha presentado una PNL en las Cortes autonómicas para pedir que el Gobierno de Aragón los financie.

En rueda de prensa, Ana Marín ha considerado que "la gratuidad generalizada podría suponer el colapso, el abuso y el desabastecimiento", pero el coste no debe ser un obstáculo para la adquisición de los tests.

La generalización del uso de los test podría contribuir a descongestionar los centros de salud y la situación personal no debe ser un impedimento para su adquisición, ha continuado.

Marín ha señalado que las citas para la realización de las pruebas PCR se dan con cinco días de retraso y los resultados tardan tres o cuatro días en ser comunicados, frente a lo que el Gobierno de Aragón "no hace nada" y "se escuda" en el pasaporte COVID, que --ha recalcado-- no demuestra si una persona es portadora o no del coronavirus.

Ha indicado que la vacuna "mitiga y mucho los efectos del coronavirus, pero no nos exime del contagio", por lo que ha recomendado "utilizar otros medios para protegernos".

El Ejecutivo regional "tiene la responsabilidad de atender de forma inmediata y urgente la situación que vivimos", ha dicho, urgiéndole a mejorar la situación de la atención primaria.

PERSONAL

Se ha quejado de que el Salud ha despedido en noviembre a 2.628 profesionales sanitarios: 922 técnicos auxiliares de enfermería, 707 enfermeras, 8 médicos especialistas, 18 facultativos de familia, 66 técnicos de laboratorio de diagnóstico, 21 técnicos auxiliares de farmacia y 9 telefonistas, de forma que "la Atención Primaria está colapsada".

"Se está volviendo a contratar profesionales, pero son personas diferentes y hay que volverles a enseñar", ha continuado Ana Marín, quien ha alertado de que los hospitales "se están colapsando, cada vez hay más pacientes en UCI y en planta".

Para Marín, "la solución no es que la semana que viene haya nuevas restricciones, sino que se hubieran puesto medidas hace tiempo para mitigar esta situación".

A su juicio, el Ejecutivo regional "está inactivo, no sabe responder a esta situación", por lo que le ha pedido que "asuma su responsabilidad y dé a todos los ciudadanos las respuestas que merecemos", cubriendo las necesidades de la Atención Primaria, contratando más personal sanitario y preocupándose por el desabastecimiento de las farmacias "de forma inmediata".