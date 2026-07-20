Más de 32.000 personas siguieron la final del Mundial, que ganó España, desde la pantalla gigante de la plaza del Pilar

Más de 32.000 personas siguieron la final del Mundial desde la pantalla gigante de la plaza del Pilar - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más de 32.400 personas han seguido desde la pantalla gigante de la plaza del Pilar de Zaragoza el partido de fútbol de la final del Mundial 2026 que ha enfrentado a las selecciones de España y Argentina, con victoria española por 1 a 0, en el segundo tiempo de la prórroga, con gol de Ferrán Torres.

Los aficionados se comenzaron a concentrar antes de que iniciara el encuentro deportivo a las 21.00 horas, que pudieron ver no solo a través de la pantalla gigante del escenario de la fuente de Goya, sino también en las pantallas laterales auxiliares instaladas por el Ayuntamiento de Zaragoza. Asimismo, se reforzó el carácter inclusivo del evento con la reserva de una zona habilitada para personas con movilidad reducida.

En la previa se pudo disfrutar de animación musical a cargo del dj Eddy Charlez y el speaker David Aso. Como principal novedad respecto a las anteriores retransmisiones de este Mundial de Fútbol, hubo una actuación en directo del grupo zaragozano Modelo.

El dispositivo del Ayuntamiento de Zaragoza ha vuelto a implicar a los servicios de Cultura, Infraestructuras, Limpieza, Movilidad, Policía Local y Bomberos, con el objetivo de ofrecer todas las garantías de seguridad y comodidad a los asistentes.

DISPOSITIVO ESPECIAL DE MOVILIDAD

Ante la gran afluencia de personas en el centro de Zaragoza, en especial a partir de la finalización del partido, tanto la Policía Local como el servicio de Movilidad coordinaron un dispositivo especial que se puso en marcha a lo largo de la tarde del domingo.

A partir de las 17.00 horas, los tranvías introdujeron unidades dobles en el servicio para aumentar su capacidad. Con el mismo objetivo, el autobús urbano ha estado operativo con el máximo de vehículos articulados disponibles en ese tramo horario.

ASEOS, BARRAS Y REFUERZO DE LIMPIEZA

En la Plaza del Pilar, el Ayuntamiento de Zaragoza volvió a instalar baños portátiles y facilitó la licencia a los bares del entorno para que pudieran ofrecer servicio de barra en el exterior. Durante las horas previas se refrescó el pavimento de la plaza del Pilar con baldeos de agua.

Asimismo, se colocaron 15 contenedores de residuos que, como en los anteriores partidos, se habilitaron en el perímetro de la Plaza del Pilar. También se trasladó a esta zona las denominadas 'islas emergentes', grandes contenedores de reciclaje con módulos independientes para fracciones de resto, orgánica, papel-cartón, envases y vidrio. Al finalizar el encuentro, se puso en marcha un dispositivo especial de limpieza nocturna.

Esta ha sido la cuarta gran retransmisión organizada por el Ayuntamiento durante el Mundial. En la primera, más de 5.000 aficionados presenciaron el encuentro de octavos de final frente a Portugal en el Pabellón Príncipe Felipe. Posteriormente, la plaza del Pilar congregó a más de 9.000 personas durante los cuartos de final frente a Bélgica y más de 10.600 asistentes en la semifinal ante Francia.

La final del Mundial de fútbol ha supuesto un acontecimiento histórico para el deporte español, ya que es la segunda vez que la selección masculina optó al título que volvió a lograr, dieciséis años después de conquistarlo en Sudáfrica. Aquella victoria de 2010 también se vivió de forma multitudinaria en la plaza del Pilar, lugar de gran valor simbólico para la celebración de los grandes éxitos deportivos.

Ese mismo año, el jugador de la selección Álvaro Arbeloa fue el pregonero de las fiestas del Pilar y salió al balcón del Ayuntamiento con la Copa del Mundo ganada en Sudáfrica en la mano que provocó un sonoro aplauso y ovación cuando la alzó y la exhibió ante una plaza abarrotada y totalmente entregada.