El ministro del Interior dice que la nueva Comandancia de Zaragoza "era necesaria" y aboga por "revertir la precariedad"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, acompañado por la ministra de Educación, Pilar Alegría, inaugura el nuevo acuartelamiento de la Guardia Civil en Zaragoza. - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha inaugurado este lunes, acompañado por la portavoz del Gobierno de España, Pilar Alegría, la nueva Comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza, en el distrito de Valdespartera, donde ha afirmado que "era una demanda necesaria" y ha apostado por "revertir la precariedad" de las fuerzas de seguridad, propia de "otra política" anterior al Gobierno de Pedro Sánchez.

"Hoy es un día de satisfacción", ha indicado el ministro a los medios de comunicación, manifestando que la nueva Comandancia ejemplifica "la buena política" porque es "hacer gestión y dar los medios necesarios, en este caso a las fuerzas de seguridad, para que tengan las infraestructuras necesarias para que desarrollen su trabajo con las mayores garantías y en la mejor situación".

"No me cansaré de repetir que ese ha sido uno de los objetivos prioritarios del Gobierno y del Ministerio desde el 2018, revertir la situación de precariedad a la que se habían enfrentado las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con otra política", ha aseverado el titular de Interior.

Las fuerzas de seguridad están ahora "en números históricos", con más de 160.000 efectivos entre policías nacionales y guardias civiles, ha continuado Grande-Marlaska, apuntando que en Aragón ha aumentado casi un 8% el número de agentes, con más de 5.300 entre ambas plantillas en la actualidad "y con la promesa de que las ofertas de empleo público sigan siendo cada vez más importantes", junto con "el compromiso efectivo no solo en infraestructuras, no solo en medios personales, sino también dotándoles de unas retribuciones dignas", que han aumentado un 40% en estos siete años.

"Todavía tenemos mucho por hacer, pero con la satisfacción de que aquello a lo que nos comprometimos es hoy una realidad", ha enfatizado el titular de Interior, subrayando que "el reto demográfico es una de las prioridades máximas del Gobierno desde 2018 y se está trabajando en dotar de los servicios públicos al conjunto del territorio nacional y más a la parte despoblada".

"En la provincia de Zaragoza, son 293 municipios y 291, y salvo Zaragoza capital y Calatayud, son despliegue de Guardia Civil: Hemos incrementado en un 8% los efectivos", ha aseverado Grande-Marlaska, observando que "la funcionalidad, el cómo prestar esos servicios corresponde evidentemente a los jefes operativos que diseñan la forma", lo que "se está haciendo de una manera más que razonable, proporcionada y adecuada y dando seguridad".

Ha aseverado que "Aragón es una de las comunidades más seguras de España y donde el índice de criminalidad ha disminuido, ha decrecido". Los servicios públicos tienen que llegar a la España despoblada "con la misma intensidad y relevancia que a otros municipios".

En una alocución, el ministro ha lamentado que España vive "un momento de profundo descrédito de la política" y que en los últimos siete años, tras 30 como funcionario de la judicatura, ha comprobado cómo "la política es un escenario propicio para el señalamiento, el reproche y el ataque personal".

Fernando Grande-Marlaska ha asegurado que "esta responsabilidad pública merece la pena por días como hoy", apostando por "prestigiar la función pública", tras lo que ha emplazado a "trabajar sin descanso y sin caer en la trampa de quienes quieren la política como un terreno pantanoso solo por el rédito electoral".

El ministro ha comentado que la nueva Comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza forma parte del Plan de Infraestructuras de Seguridad de 2019, que unido a los fondos europeos ha superado una inversión de más de 1.000 millones de euros, que se han destinado a renovar más de 400 equipamientos e infraestructuras en seis años.

Se ha mostrado "orgulloso" de dedicarse a la política, insistiendo en que el Ministerio está reforzando las capacidades operativas de la Guardia Civil, apostando por "afianzar" la presencia de la Benemérita en el territorio. Ha recordado que en febrero de 2024 inauguró la nueva comisaría de la Policía Nacional de Calatayud y que casi ha finalizado la demolición del cuartel de la Policía de la calle General Mayandía de Zaragoza, donde se levantará la nueva Jefatura Superior de Aragón.

CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

La directora de Proyectos de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (SIEPSE), Sofía Hernán, ha apuntado que la nueva Comandancia tiene una superficie de 52.000 metros cuadrados de suelo, cedido por el Ayuntamiento de Zaragoza en 2019, y una superficie útil de 19.500 metros cuadrados.

La Comandancia de Valdespartera cuenta con dos edificios principales, uno para los Grupos Rurales de Seguridad (GRS), de tres y dos plantas, y varios edficios auxiliares, con un sótano para almacenamiento y un aparcamiento con capacidad para 138 coches y 28 motos.

Hay espacios para todas las unidades, oficinas, despachos y una zona de atención al público, así como un polideportivo, un gimnasio, campo de instrucción y una galería de tiro, también una zona arbolada.

La nueva Comandancia da cumplimiento "al firme compromiso del Gobierno de España con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030", de forma que es una construcción "sostenible" ecológica y climáticamente, con un consumo de energía casi nulo. Hay 192 paneles fotovoltaicos y dispone de aislamiento térmico, así como un sistema de reducción del consumo de agua, y recibe mucha luz solar.

A la inauguración han asistido, entre otras autoridades, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría; el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán; el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro; y la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González.

LA GUARDIA CIVIL EN ZARAGOZA

La Comandancia de la Guardia Civil en Zaragoza, al mando de un coronel, está integrada dentro de la estructura operativa de la Zona de la Guardia Civil de la Comunidad Autónoma de Aragón y presta un servicio de prevención y protección de la seguridad ciudadana en el 93,47 por ciento del territorio de la provincia.

Para este cometido, cuenta con cinco compañías territoriales --Calatayud, Tarazona, Caspe, Casetas y Ejea de los Caballeros--, 48 puestos ordinarios, así como con las especialidades de tráfico, policía judicial, información, control de armas y explosivos, protección de la naturaleza, USECIC y equipos Roca, entre otros.

Por su parte, el Grupo de Reserva y Seguridad 2, con sede en Zaragoza, está formado por 200 componentes, cuyos cometidos son el orden público en grandes concentraciones y el refuerzo y apoyo a otras unidades.