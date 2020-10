La orden para el confinamiento perimetral de La Almunia se retrasa hasta obtener la ratificación del TSJA

ZARAGOZA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad del Gobierno autonómico, Sira Repollés, ha manifestado que la orden para el confinamiento perimetral del municipio zaragozano de La Almunia de Doña Godina se va a retrasar hasta obtener la ratificación del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).

Sí se van a publicar este miércoles, 7 de octubre, las órdenes para el paso de La Almunia y Huesca a fase 2 porque la curva de contagios por transmisión comunitaria de la COVID-19 "es ascendente" y de la ciudad de Zaragoza a una fase 2 "preventiva flexibilizada" ya que si bien en esta última la situación "no es alarmante, sí exige una acción porque, sino, podríamos llegar a límites que nos obligasen a realizar acciones más restrictivas" más adelante, ha esgrimido Repollés.

La consejera se ha pronunciado así en declaraciones a los medios de comunicación, con motivo de su visita a la residencia Pirineos de personas mayores, en Zaragoza. La fase 2 estará vigente en la capital aragonesa entre el 8 y 15 de octubre, coincidiendo con las fechas en las que se deberían celebrar las Fiestas del Pilar, suspendidas a causa de la pandemia.

En Zaragoza, la incidencia en este momento es de 316 casos por 100.000 habitantes lo que permite esa flexibilización en algunos aforos, en concreto, en las terrazas, donde será del 75 por ciento, igual que en las actividades culturales con butaca preasignada, mientras que actividades al aire libre, como parques infantiles, "podrán seguir abiertos", ha dicho Repollés, para añadir que no está prevista "ninguna otra modificación".

La consejera ha aclarado que en el caso de La Almunia el confinamiento perimetral se ha pedido este miércoles al TSJA y "por tratarse de una medida que necesita de ratificación judicial previa"

"saldrá en una orden aparte".

En este punto, ha matizado que las órdenes o acciones que limitan la movilidad "o pueden colisionar con los derechos fundamentales, como el confinamiento, las hemos mandado previamente a ratificar y aquellas medidas de restricción de agrupamiento sociales que no colisionan con la libertad de movimiento de las personas que en principio no deberían de necesitar una ratificación previa, y como tal se han emitido hasta el momento".

FRAGA

La titular de Sanidad ha comentado, por otra parte, que si bien tanto Zaragoza, como Fraga deberían celebrar estos días su fiestas patronales en honor a la Virgen del Pilar, en esta última ciudad no se van a aplicar nuevas restricciones porque no se dan los "condicionantes" que "nos obliguen a tomar esa decisión", como sí ocurre en la capital aragonesa.

No obstante, Sira Repollés ha apelado a la "responsabilidad individual" para que los ciudadanos tengan en cuenta esas limitaciones de la movilidad y de las agrupaciones sociales porque "a nadie se le escapa que tanto en Fraga, como cualquier otra localidad donde se tendrían que realizar fiestas patronales en estas fechas" más que una "restricción en forma de orden oficial" se deben evitar los agrupamientos por responsabilidad personal.

En esta línea, la consejera ha calificado de "irresponsabilidad, una barbaridad e inadmisible que estando algunos sectores muy restringidos en su funcionamiento y económicamente lastrados" haya "propagandas" que se permitan el "lujo" de incidir "en que se pueden realizar fiestas en ámbitos privados o incitar" a hacerlo. "No existen a fiesta ni en los lugares comunes, ni en domicilios, por supuesto", ha sentenciado.

TERUEL

Repollés se ha referido también al aumento del número de contagios en la ciudad de Teruel esta semana y ha explicado que se deben a tres brotes "puntuales" que "están controlados en este momento", de forma que, si bien "seguiremos unos días" con la detección de nuevos casos, "hasta que estos brotes dejen de presentar positivos, en principio, no es una situación que nos preocupe", ni que indique que hay que tomar medidas más restrictivas.

Estas últimas deben aplicarse cuando aparece un contagio comunitario, "que es lo que se ha dado en las localidades" que vuelven a fase 2, ha enfatizado.

PERSONAL

La consejera de Sanidad ha reconocido que existe un "déficit" de profesionales sanitarios, en un momento en que "nos hemos visto obligados a realizar una intensificación de tareas muy importante" y si bien "los recursos humanos han tenido que ser aumentados, probablemente no haya sido suficiente".

No obstante, en la Comunidad Autónoma "no existe ninguna restricción" a las contrataciones y "en la bolsa de trabajo no hay ningún personal sanitario pendiente de contratación" e "incluso podremos hacer llamamientos a otras Comunidades Autónomas", aunque "se encuentran en la misma circunstancia que nosotros", ha constatado la consejera.

Por eso, ha concluido Repollés, "tendremos que manejar la situación como mejor podamos con otro tipo de incentivos o de horarios o de flexibilización" para solucionarlo "de la mejor forma posible".