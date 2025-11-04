Paro en Aragón: Sube un 2% en octubre y alcanza los 48.779 desempleados

ZARAGOZA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleó subió en 955 personas en octubre de 2025 en Aragón en relación al mes anterior (+2%) hasta los 48.779 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En términos interanuales, el paro descendió en 3.270 con respecto al mismo mes del año anterior (-6,28%). Todas las comunidades autónomas españolas han registrado incrementos del desempleo este último mes de octubre, pero en todas baja en los últimos 12 meses.

Por provincias, el desempleo ha subido en las tres aragonesas, con Teruel liderando el aumento (+4,43% y 174 parados), seguida de Huesca (+2,57% y 164 parados) y Zaragoza (+1,64% y 617 parados).

Con respecto a octubre de 2024, la provincia altoaragonesa lidera el desenso del paro (-8,64% y 619 desempleados menos), seguida de Teruel (-6,02% y 253 personas) y Zaragoza (-5,89% y 2.388 parados menos).

Por sexo, 30.141 parados son mujeres y 18.648, hombres, mientras que, por sectores, sólo el desempleo sólo disminuye en la construcción, con 60 desempleados menos. Sube, en cambio, en la agricultura (+102), la industria (+91), los servicios (+773) y el colectivo sin empleo anterior (+49).