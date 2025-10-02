El paro baja en 657 personas en septiembre en Aragón hasta las 47.824 desempleadas

Archivo - Oficina de empleo INAEM Zaragoza - Ranillas. - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

ZARAGOZA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 657 personas en septiembre en Aragón en relación al mes anterior (-1,4%) hasta los 47.824 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de septiembre desde 2007. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha subido en septiembre la mayoría de veces en Aragón (19 veces) mientras que ha bajado en 10 ocasiones.

En el último año el desempleo acumula un descenso de 3.099 parados, lo que supone un 6,1% menos.

Por sectores, el paro bajó en Servicios, 587 menos (-1.74%); Industria, 155 menos (-2.91%); Construcción, 52 menos (-1.93%), mientras que se incrementó en Agricultura, 126 más (+7.47%); Sin empleo anterior, 11 más (+0.22%)

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (33142), Industria (5174), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (1812), Construcción (2642), Sin empleo anterior (5054).

En cuanto a sexos, de los 47.824 desempleados registrados en septiembre, 29.437 fueron mujeres, 399 menos (-1,3%) y 18.387, hombres, lo que supone un descenso de258 en el número de desempleados respecto al mes anterior (-1,4%).

En septiembre, el paro entre los jóvenes menores de 25 años aumentó, con 250 parados más que a cierre del pasado mes (+5,8%), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se redujo en 907 desempleados (-2,05%).

Por provincias, el paro bajó en Zaragoza(-737) mientras que subió en Huesca(+71), Teruel(+9)

Andalucía (+7.116), Galicia (+3.394) y Asturias (+1.219) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Cataluña Canarias y Comunitat Valenciana en donde menos, con retrocesos de 5.293, 4.842 y un 2.739, respectivamente.

CONTRATACIÓN

En septiembre se registraron 50.341 contratos en Aragón, un 8,8% más que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 18.157 fueron contratos indefinidos, cifra un 4% superior a la de septiembre del año anterior y 32.184, contratos temporales (un 11,8% más).

Del número de contratos registrados en septiembre, el 63,93% fue temporal (frente a un 65,96% del mes anterior) y un 36,07%, indefinidos (el mes precedente fue un 34,04%).

