El paro sube en 1.389 personas en julio en Aragón hasta los 49.229 desempleados

INAEM - Oficina de Empleo. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo ha subido en 1.389 personas en julio en Aragón en relación al mes anterior (+2,9%) hasta los 49.229 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Con la subida de julio, se acumulan ya dos meses consecutivos de ascensos en el desempleo en la región.

Este número total de desempleados es la cifra más alta en un mes de julio desde 2024. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha bajado en julio la mayoría de veces en Aragón (19 veces) mientras que ha subido en 11 ocasiones, siendo el repunte del último mes la mayor subida desde 2014.

En el último año el desempleo ha acumulado un aumento de 825 parados lo que supone un 1,7% más.

Por sectores, el paro ha aumentado en todos los sectores, con los repuntes más grandes en Servicios, 653 más (+1.98%); Sin empleo anterior, 432 más (+7.52%); Agricultura, 135 más (+8.31%); Industria, 110 más (+2.14%); Construcción, 59 más (+2.44%)

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (33.559), Sin empleo anterior (6.178), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (1.760), Construcción (2.481), Industria (5.251).

En cuanto a sexos, de los 49.229 desempleados registrados en julio, 30.121 fueron mujeres, 662 más (+2,2%) y 19.108, hombres, lo que supone un aumento de 727 en el número de desempleados respecto al mes anterior (+4%).

En julio, el paro entre los jóvenes menores de 25 años ha aumentado, con 63 parados más que a cierre del pasado mes (+1,4%), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se ha incrementado en 1.326 desempleados (+3,06%).

El paro ha subido en todas las provincias: Zaragoza (+1.062), Huesca (+248) y Teruel (+79).

CONTRATACIÓN

En julio se registraron 49.883 contratos en Aragón, un 3,2% más que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 17.496 fueron contratos indefinidos, cifra un 2% inferior a la de julio del año anterior y 32.387, contratos temporales (un 6,2% más).

Del número de contratos en julio, el 64,93% fue temporal (frente a un 59,22% del mes anterior) y un 35,07%, indefinidos (el mes precedente fue un 40,78%).

DATOS NACIONALES

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo ha subido en 19.517 personas en julio en relación con el mes anterior (+0,85%). Esta subida "atípica" responde a una sensibilidad cada vez menor a la estacionalidad y una reducción del promedio de bajada tras la reforma laboral.

Tras la subida de julio, el número total de desempleados se ha situado en 2.311.499, la cifra más baja en este mes desde 2007. Con esto, se vuelve a superar la cifra de los 2,3 millones de parados de la que bajó en junio por primera vez en 18 años.

Por sectores económicos con respecto a junio, el paro registrado asciende en los sectores de servicios 8.221 (+0,50%), construcción 2.433 (+1,53%), industria 473 (+0,27%) y agricultura 122 (+0,17%).

Por su parte, el desempleo ha aumentado en 8.268 personas (3,65%) en el colectivo sin empleo anterior, compuesto mayoritariamente por jóvenes en busca de su primera experiencia laboral. En julio del año pasado, este colectivo redujo la cifra de paro en 3.315 desempleados (-1,45%) en el mes de julio.

El paro ha subido en julio en ambos sexos, aunque el aumento fue mayor en el caso de los hombres. En concreto, el paro masculino creció en 11.810 personas (+1,31%) en comparación con junio, mientras que el femenino aumentó en 7.707 personas (+0,56%).

Así, al finalizar el séptimo mes de 2026, el número total de varones en paro ha sido de 915.483 desempleados, mientras que el de mujeres totalizó 1.396.016 desempleadas, tras bajar el mes pasado de la cota de 1,4 millones por primera vez desde agosto de 2008.

Por edades, el paro entre las personas de 25 y más años ha aumentado en 19.755 personas (+0,93%) en julio, mientras que el de jóvenes menores de 25 años se redujo en 238 personas (-0,15%).

De este modo, el número total de parados menores de 25 ha marcado un nuevo mínimo histórico de 159.562 parados.

BAJA SOLO EN ANDALUCÍA, CANTABRIA Y EXTREMADURA

Por comunidades autónomas, el paro registrado ha subido el mes pasado en todas las comunidades autónomas salvo en Andalucía, Cantabria, Extremadura y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

En concreto, el número de desempleados se ha reducido en 9.661 en Andalucía (-1,8%), en 250 en Cantabria (-0,94%), en 767 en Extremadura (-1,27%), en 129 en Ceuta (-1,51%) y en 175 en Melilla (-2,37%).

Por contra, se incrementó en el resto de comunidades autónomas, encabezadas por Cataluña, donde ha crecido en 7.705 personas (+2,51%); Comunidad Valenciana, donde ha aumentado en 7.021 (+2,49%), y la Comunidad de Madrid, donde el ascenso fue de 3.822 personas (+1,42%).