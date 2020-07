El Parque Deportivo Ebro y el Museo Pablo Gargallo de Zaragoza serán desinfectados tras detectarse casos positivos

ZARAGOZA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las instalaciones del Parque Deportivo Ebro y del Museo Pablo Gargallo de Zaragoza se someterá este domingo a tareas de nebulización, desinfección y limpieza tras detectarse tres casos positivos de COVID-19 relacionados con personal que desempeña labores en estos equipamientos.

Por un lado, la contrata que gestiona las colonias municipales Zaragalla ha informado de un positivo de una de sus monitoras adscrita a las actividades que se desarrollan en el Parque Deportivo Ebro, según han informado desde el Consistorio zaragozano.

Por este motivo, se han aplicado de forma inmediata todos los

protocolos y medidas de prevención establecidos, que se han puesto en conocimiento y coordinación con el área de Sanidad del Gobierno de Aragón y el Servicio de Prevención y Salud municipales.

Mientras la monitora afectada está bajo control y supervisión de las autoridades sanitarias, se ha decidido proceder también a la retirada y cambio de todos los monitores de Zaragalla que trabajan en esas instalaciones concretas del Parque Deportivo Ebro.

Las colonias urbanas de Zaragalla se han realizado esta edición con medidas preventivas como un menor aforo y los denominados grupos burbuja o grupos cápsula, lo que implica que no hay contacto entre unos y otros menores que no pertenezcan al mismo grupo. Esto significa que, ante un caso positivo en un grupo concreto, como ha ocurrido, el resto de grupos no se ve afectados al no haber estado en contacto.

Por ello, se ha notificado el caso a los padres y tutores de los niños del grupo concreto que ha llevado la monitora afectada para que se mantengan en vigilancia activa ante posibles síntomas y se ha solicitado que aquellos niños dentro de este grupo concreto que podían volver a repetir una semana más en las colonias, no lo hagan.

Por otro lado, se ha pasado al Servicio Aragonés de Salud el listado del grupo para que pueda elaborar las gestiones de trazabilidad.

Todas estas medidas se acompañan con las pertinentes labores preventivas de nebulización, desinfección y limpieza de todos los espacios del Parque Deportivo Ebro, para así poder retomar la actividad el lunes con tranquilidad y con todas las garantías

de seguridad existentes.

El Servicio de Prevención y Salud del Ayuntamiento de Zaragoza ha

considerado que el protocolo de actuación aplicado es procedente, garantiza la seguridad y permite la continuidad en óptimas condiciones de las colonias urbanas de Zaragalla.

CIERRE DEL MUSEO PABLO GARGALLO

El Museo Pablo Gargallo de Zaragoza cerrará sus puertas y aplazará

todas las actividades previstas para este domingo. La medida se ha tomado de forma inmediata tras haberse notificado dos casos positivos en COVID-19 entre el personal de una de las empresas externas que dan servicio a este equipamiento cultural.

Tras el traslado de la información a las autoridades sanitarias pertinentes, con las que se está en constante comunicación y colaboración, y al igual que en el caso del Centro de Historias de

Zaragoza, se ha activado el protocolo establecido ante estas situaciones.

El personal del Museo Pablo Gargallo y el del resto de museos municipales, trabaja tanto con las medidas establecidas por el Servicio de Prevención y Salud del Ayuntamiento de Zaragoza, como con los protocolos de buenas prácticas frente al COVID-19 certificados con AENOR.

Desde el Ayuntamiento se procede, por tanto, a aplicar las medidas de prevención y protocolos establecidos, aunque el personal no sea propio pero sí de una de las empresas que prestan sus servicios en el museo. Así se cerrarán las instalaciones para comenzar con las tareas de desinfección del espacio con labores de nebulización, limpieza y desinfección de todas las instalaciones y espacios del museo como medida de seguridad y prevención.

Asimismo, y hasta que estas tareas finalicen, se ha procedido a posponer toda actividad en este equipamiento, que serán reprogramadas en la medida de lo posible más adelante.

Una vez se acaben las tareas de prevención emprendidas se comunicará, cuando proceda, la reapertura de este espacio cultural.