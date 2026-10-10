Pina (CCOO Aragón), sobre la huelga general: "Las cosas nunca se han conseguido de forma pasiva"

Archivo - El secretario general de CCOO en Aragón, Manuel Pina. - CCOO - Archivo

ZARAGOZA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

"Las cosas nunca se han conseguido de forma pasiva. Siempre ha habido que pelearlas y que lucharlas". Con esta premisa, el secretario general de CCOO Aragón, Manuel Pina, ha defendido, en declaraciones a Europa Press, la huelga general convocada por Comisiones Obreras y UGT, junto al Sindicato de Inquilinas, para el próximo 11 de noviembre, como vía para reclamar avances en derechos laborales y sociales ante el bloqueo de la negociación colectiva y las dificultades de acceso a la vivienda.

El dirigente sindical ha reivindicado la necesidad de organizarse y ejercer presión para lograr mejoras en los salarios, contener el encarecimiento de los precios y garantizar que los trabajadores puedan acceder a una vivienda digna, especialmente aquellos con ingresos más bajos y los jóvenes, que encuentran cada vez más obstáculos para emanciparse.

El origen de la convocatoria, según Pina, se sitúa en la confluencia de dos problemas que, a su juicio, se han agravado durante los últimos meses: el bloqueo de las negociaciones entre sindicatos y organizaciones empresariales para renovar el acuerdo de negociación colectiva y las dificultades que afrontan cada vez más personas para acceder a una vivienda en condiciones asumibles.

"Desde el principio de año estamos intentando negociar con los empresarios, con la renovación del acuerdo de negociación colectiva, y no hay manera de sentarse con ellos", ha lamentado. El dirigente sindical ha sostenido que esta falta de avances en la negociación salarial coincide con una situación en la que los ingresos de numerosos trabajadores, especialmente en los sectores peor remunerados, resultan insuficientes para afrontar el coste de un alquiler o comprar una vivienda.

TRES EJES: SALARIOS, VIVIENDA Y PRECIOS

La convocatoria se articula en torno a tres reivindicaciones que resumen el planteamiento sindical: "Salario, vivienda, precios". Pina ha manifestado que estos ámbitos están estrechamente relacionados, ya que la pérdida de capacidad adquisitiva y el encarecimiento de los bienes y servicios, junto al aumento de los costes residenciales, dificultan que una parte de la población pueda cubrir sus necesidades básicas.

"Si los salarios fueran más altos, el problema de la vivienda sería bastante menor", ha augurado, antes de advertir de que los ingresos actuales no permiten a muchos trabajadores asumir el precio de los alquileres o acceder a la compra de un piso. Por ello, CCOO pretende que la movilización sirva para abrir vías de diálogo con los distintos actores implicados.

En concreto, el sindicato reclama negociar con el Gobierno medidas relacionadas con los precios, retomar el diálogo con los empresarios sobre la negociación colectiva y alcanzar acuerdos con las administraciones competentes en materia de vivienda. Pina ha defendido la necesidad de avanzar hacia consensos que permitan garantizar el acceso a un hogar, una cuestión que considera pendiente de una respuesta suficiente.

En este sentido, Pina ha advertido de que la distribución de competencias entre las administraciones dificulta la búsqueda de soluciones cuando no existe coordinación entre ellas. "No es cuestión de poner el foco al final en unas y en otras, porque en estos temas que tienen competencias tan repartidas, al final cuando te falla alguna de ellas tienes un problema", ha afirmado, en referencia a la necesidad de implicar a los distintos gobiernos para garantizar que el acceso a la vivienda sea efectivo.

El responsable de CCOO Aragón ha vinculado también el impulso definitivo a la convocatoria con el caso de Maricarmen. Pina ha descrito la situación como "la gota que colmaba el vaso" y la ha relacionado con las dificultades de quienes, pese a cumplir con sus obligaciones, se encuentran en una situación de vulnerabilidad residencial.

EL ALQUILER, UNA DE LAS CLAVES EN ARAGÓN

En el ámbito autonómico, Pina ha reclamado que las políticas de vivienda no se centren únicamente en la construcción de nuevas viviendas sino que también aborden las dificultades que genera el mercado del alquiler. Aunque ha reconocido la necesidad de ampliar la oferta residencial, ha considerado que esta medida no basta para responder al principal problema que, a su juicio, afronta actualmente una parte de la población aragonesa.

"En Aragón se están haciendo políticas de vivienda que están casi todas centradas en la construcción de una nueva vivienda, lo cual es uno de los problemas que hay que solucionar, pero no en el tema del alquiler", ha señalado. En este sentido, ha recordado que la comunidad autónoma no ha solicitado aplicar la ley estatal de vivienda para limitar los precios del alquiler en las zonas correspondientes.

"Ha sido una decisión puramente política", ha asegurado Pina, quien ha reclamado a las administraciones que utilicen las herramientas legales disponibles para intervenir en este ámbito. El dirigente sindical ha insistido en que las competencias en materia de vivienda están repartidas entre distintas administraciones y que la falta de acuerdos puede dificultar la puesta en marcha de soluciones efectivas.

UNA MOVILIZACIÓN CON ATENCIÓN A LOS JÓVENES

La huelga general también pretende acercar sus reivindicaciones a los colectivos que encuentran mayores dificultades para organizarse y trasladar sus demandas.

"Trasladar las reivindicaciones de la huelga resulta más complicado entre los trabajadores con condiciones laborales más precarias, que suelen contar con una menor presencia sindical", ha reconocido Pina. Por ello, CCOO quiere reforzar la labor informativa entre los jóvenes y explicarles la utilidad de la movilización para reclamar cambios. "Lo que sí que querríamos es poner el foco en esos ámbitos jóvenes para que comprendan que las cosas nunca se han conseguido pasivamente", ha subrayado.

En esta ocasión, la organización quiere prestar una atención especial a los jóvenes, para quienes el acceso a la vivienda y la posibilidad de emanciparse se han convertido en problemas centrales. "Nosotros sí que queremos enfocar mucho y explicar al colectivo joven, ser muy propositivos, ser muy didácticos de lo que supone una huelga en la resolución de problemas", ha indicado.

El secretario general de CCOO Aragón ha expuesto que las dificultades para abandonar el hogar familiar y acceder a una vivienda propia afectan especialmente a este colectivo, por lo que considera necesario explicar el papel que puede desempeñar la movilización laboral y social para reclamar cambios.

Respecto a la fecha elegida, Pina ha precisado que la convocatoria se ha situado antes del inicio de la campaña electoral, previsto para el 13 de noviembre, con el objetivo de respetar el protagonismo de los partidos políticos durante ese periodo. No obstante, ha recalcado que la negociación colectiva no depende de los calendarios electorales y que las organizaciones empresariales podrían sentarse a negociar el acuerdo pendiente en cualquier momento.

Una vez formalizada legalmente la convocatoria, CCOO iniciará una campaña de información y movilización para explicar sus objetivos. Pina ha avanzado que el periodo de preparación será más corto que en anteriores huelgas generales, por lo que el sindicato prevé concentrar sus esfuerzos en trasladar las reivindicaciones de salarios, vivienda y precios a los trabajadores y al conjunto de la ciudadanía.