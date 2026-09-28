Las plantillas de la Policía Nacional y Guardia Civil se reforzarán en las fiestas del Pilar de Zaragoza

Reunión de la Junta Local de Seguridad con motivo del dispositivo de las fiestas del Pilar de Zaragoza
Reunión de la Junta Local de Seguridad con motivo del dispositivo de las fiestas del Pilar de Zaragoza - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ARAGÓN
Europa Press Aragón
Publicado: lunes, 28 septiembre 2026 15:01
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ZARAGOZA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta Local de Seguridad que ultima el dispositivo de las próximas fiestas del Pilar de Zaragoza ha acordado habilitar un "importante" despliegue de Policía Nacional y Guardia Civil, con las plantillas al completo y el refuerzo de unidades desplazadas desde otras comunidades autónomas.

El objetivo es garantizar que "se pueda disfrutar de unas fiestas multitudinarias con tranquilidad y seguridad", ha subrayado la subdelegada del Gobierno de España en Zaragoza, Noelia Herrero.

"Vamos a reforzar especialmente la presencia policial en los lugares con mayor concentración de personas como la Plaza del Pilar y su entorno, el Espacio Zity, los recintos de conciertos, las estaciones y el transporte público", ha avanzado.

MÓVILES

Este año se volverá a poner especial atención en los robos de teléfonos móviles, con agentes de paisano para detectar a grupos especializados que aprovechan las aglomeraciones para cometer hurtos.

Esta iniciativa ha comenzado el año pasado con "muy buenos resultados" con dispositivos de prevención en grandes aglomeraciones y la detención de tres bandas itinerantes dedicadas al robo de teléfonos móviles.

Por ello, desde la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza apelan a la "colaboración" de todos como llevar el móvil y las pertenencias bien protegidos y, ante cualquier incidencia, acudir inmediatamente a los agentes o llamar al 091.

Al respecto, ha aportado el dato de que el año pasado, la Policía Nacional detuvo durante las fiestas del Pilar, del 3 al 13 de octubre, a un total de 167 personas y hubo un "notable descenso" de los delitos cometidos.

Asimismo, hay preparado un dispositivo "muy importante" para que Zaragoza viva unas fiestas del Pilar "seguras y para que estos días la única preocupación sea disfrutar", ha concluido Noelia Herrero.

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