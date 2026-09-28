Las plantillas de la Policía Nacional y Guardia Civil se reforzarán en las fiestas del Pilar de Zaragoza

Reunión de la Junta Local de Seguridad con motivo del dispositivo de las fiestas del Pilar de Zaragoza - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ARAGÓN

ZARAGOZA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta Local de Seguridad que ultima el dispositivo de las próximas fiestas del Pilar de Zaragoza ha acordado habilitar un "importante" despliegue de Policía Nacional y Guardia Civil, con las plantillas al completo y el refuerzo de unidades desplazadas desde otras comunidades autónomas.

El objetivo es garantizar que "se pueda disfrutar de unas fiestas multitudinarias con tranquilidad y seguridad", ha subrayado la subdelegada del Gobierno de España en Zaragoza, Noelia Herrero.

"Vamos a reforzar especialmente la presencia policial en los lugares con mayor concentración de personas como la Plaza del Pilar y su entorno, el Espacio Zity, los recintos de conciertos, las estaciones y el transporte público", ha avanzado.

MÓVILES

Este año se volverá a poner especial atención en los robos de teléfonos móviles, con agentes de paisano para detectar a grupos especializados que aprovechan las aglomeraciones para cometer hurtos.

Esta iniciativa ha comenzado el año pasado con "muy buenos resultados" con dispositivos de prevención en grandes aglomeraciones y la detención de tres bandas itinerantes dedicadas al robo de teléfonos móviles.

Por ello, desde la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza apelan a la "colaboración" de todos como llevar el móvil y las pertenencias bien protegidos y, ante cualquier incidencia, acudir inmediatamente a los agentes o llamar al 091.

Al respecto, ha aportado el dato de que el año pasado, la Policía Nacional detuvo durante las fiestas del Pilar, del 3 al 13 de octubre, a un total de 167 personas y hubo un "notable descenso" de los delitos cometidos.

Asimismo, hay preparado un dispositivo "muy importante" para que Zaragoza viva unas fiestas del Pilar "seguras y para que estos días la única preocupación sea disfrutar", ha concluido Noelia Herrero.