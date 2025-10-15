El PP pide mantener las cuotas de los autónomos ante el aumento "indiscriminado" del Gobierno de Sánchez

ZARAGOZA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -
El consejero municipal de Economía y Transformación Digital, Carlos Gimeno, ha avanzado que presentará una moción en el pleno de este mes de octubre en la que pedirá que se mantengan las cuotas de los autónomos, que se aplique el principio fijado en el 2022 de que quien gane más pague más y quien gane menos pague menos porque el sistema de cotizaciones que está proponiendo el Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, supone un "incremento indiscriminado de las cuotas, independientemente de los beneficios".
Carlos Gimeno ha dicho que esta propuesta de nuevas cuotas "es un nuevo golpe a las pymes y autónomos que ya soportan una elevada presión fiscal en un contexto económico incierto y que en la ciudad de Zaragoza afecta a 42.000 emprendedores que en el conjunto de Aragón supone el doble.
Ha comentado que las propias asociaciones de autónomos dicen que la propuesta es un "sablazo" y por ello el PP "no se puede quedar de brazos cruzados porque desde que Sánchez es presidente los pagos a la Seguridad Social han aumentado un 25 por ciento, lo que supone que los costes de las empresas también han subido ese 25% y "nada ha ido a bolsillo de estos trabajadores".
Cada vez, el coste de los empresarios es mayor y cada vez el poder adquisitivo de los trabajadores es menor, ha resumido para criticar que "si esto parecía poco ahora abre un segundo frente de batalla el Gobierno de Sánchez que ha decidido que el nuevo enemigo son los autónomos".
En rueda de prensa, ha alertado de que con esta nueva medida los autónomos se enfrentan a un nuevo esquema que contempla incrementos entre un 4 y un 35% en 2026 y que podría alcanzar más del 100% en 2028. Un esquema que, además, en caso de desaceleración de la economía o inflación, "no tendría marcha atrás, abocando a la desaparición de miles de autónomos".
COMPARACIÓN
Gimeno ha comentado que "afortunadamente" en Zaragoza se mantienen cifras "muy estables" de los autónomos en los últimos años que ha atribuido a las políticas que lleva a cabo el Gobierno de la ciudad de "mantener esa dinamización empresarial".
Al respecto, ha dicho que Zaragoza, "con menos recursos hace más que el Gobierno de España" y este año se ha lanzado la Oficina del autónomo que en pocas semanas, desde mayo, ya han sido más de 160 las asesorías que se han realizado y se han presentado más de 43 solicitudes de subvención a los que se suman más de 2 millones de euros para innovar.
El PP, ha reiterado, considera necesario debatir esa media de Sánchez que "o por desconocimiento o por afán recaudatorio para pagar las cuentas y permanecer hasta 2027 como recuerda cada día ha decidido aplicar".
Así, ha avanzado que el PP con su moción defiende que "los que más ganan, que más paguen y los que menos ganan menos paguen y que no esté condicionado a unas cuotas a unos ingresos, sino a unos resultados de su trabajo que es siempre ingresos menos gastos", ha diferenciado.