Prisión para un grupo criminal itinerante dedicado al robo con fuerza y violencia en viviendas del Sobrarbe

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil - ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS

AÍNSA (HUESCA), 23 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a siete personas como supuestas autoras de un delito de robo con fuerza en las cosas, un delito de robo con violencia e intimidación y otro de pertenencia a grupo criminal, ocurridos en el interior de dos viviendas habitadas de la comarca del Sobrarbe (Huesca). Todos ellos han ingresado en prisión provisional por decisión judicial.

La detención se ha llevado a cabo por el Equipo de Delitos contra el Patrimonio de la Unidad de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca y el Equipo Territorial de Policía Judicial (ETPJ) de la Guardia Civil de Jaca, en el marco de la OP: ROBIEL-RAJUL.

Las investigaciones dieron comienzo el 8 de septiembre del pasado año, a raíz de la comisión de un robo con fuerza en el interior de una vivienda ubicada en una localidad de la comarca del Sobrarbe, en la que autores desconocidos accedieron a su interior, sustrayendo joyas y dinero en efectivo.

Los agentes, en sus primeras pesquisas, pudieron identificar a varias personas relacionadas con los hechos acaecidos, averiguando que dos de los posibles autores estaban asentados en la misma localidad del robo y que facilitaron la información debida a un grupo criminal asentado entre las provincias de Murcia y Alicante.

El pasado 25 de febrero, se produjo en el interior de una vivienda de otra localidad de la comarca del Sobrarbe un nuevo robo, en esta ocasión con violencia, ya que uno de los autores, maniató a la moradora del domicilio y la coaccionó para que abriese la caja fuerte de su casa y así poder sustraer igualmente joyas y dinero en efectivo.

El valor total de las joyas sustraídas en los dos domicilios, asciende a unos 10.000 euro y el dinero en efectivo a unos 215.000euro.

ITINERABAN

Los agentes de la UOPJ tras las gestiones realizadas para la averiguación de la autoría de este último robo, indicios y evidencias obtenidos, pudieron determinar que había sido cometido por el mismo grupo criminal, comprobando que, en la comisión de cada delito, los supuesto autores se trasladaban desde la región de Murcia para su comisión.

Finalmente, el pasado 10 de junio, mediante un dispositivo conjunto establecido por la UOPJ apoyados por USECIC de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca, Seguridad Ciudadana de la Compañía de la Guardia Civil de Graus, UOPJ de la Comandancia de la Guardia Civil de Murcia, Puestos de la Guardia Civil de Torre Pacheco (Murcia), San Javier (Murcia) y Torrevieja (Alicante), GRS y ARS, procedieron a la explotación de la operación, practicándose de forma simultánea tres entradas y registro con orden judicial, en las provincias de Alicante, Murcia y Huesca.

En estos registros fueron detenidas siete personas como supuestas autoras de un delito de robo con fuerza, un delito de robo con violencia e intimidación en viviendas y otro de pertenencia a grupo criminal.

Son siete varones entre los 23 y 42 años, vecinos de las provincias de Alicante, Murcia y Huesca. En el operativo, fueron intervenidas joyas, dinero en efectivo y varios dispositivos móviles.

La investigación realizada por la UOPJ de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca permitió la desarticulación de este grupo criminal, el esclarecimiento de estos delitos graves y de esta manera, poner a disposición de la Justicia a sus integrantes, instruyendo las correspondientes diligencias que, junto con los detenidos, fueron entregados al Tribunal de Instancia de Boltaña, Plaza Única, decretando la Autoridad Judicial, prisión provisional para los siete detenidos.