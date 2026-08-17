Prisión para un hombre interceptado con 55 kilos de cocaína ocultos en su furgoneta en Candasnos (Huesca). - GUARDIA CIVIL

CANDASNOS (HUESCA), 17 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como supuesto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, al transportar ocultos 55 kilos de cocaína en el doble fondo interior de una furgoneta en el término municipal de Candasnos, en la Comarca oscense del Bajo Cinca. El Tribunal de Instancia e Instrucción de Guardia de Fraga ha decretado su ingreso en prisión sin fianza.

La detención se produjo el pasado 10 de agosto, tras la realización de un punto de verificación de seguridad ciudadana en un área de servicio de la autopista AP-2, en el que dieron alto a la furgoneta e identificaron a su conductor, un hombre de 49 años y vecino de Badalona (Barcelona), ha informado la Benemérita.

Después de una inspección de la zona de carga de la furgoneta, los agentes observaron que el suelo del vehículo presentaba una plancha de madera fijada de forma anómala mediante remaches y tornillería, siendo características compatibles con la existencia de un habitáculo oculto o doble fondo.

Ante las sospechas generadas por esta estructura, el vehículo y su conductor, fueron trasladados hasta las dependencias de la Guardia Civil de Fraga para llevar a cabo un examen exhaustivo.

Una vez allí, los agentes desmontaron los elementos de fijación y confirmaron la existencia de un doble fondo manufacturado en el suelo de la furgoneta, localizando en su interior, ocultos, un total de 55 paquetes de un kilogramo de peso cada uno, todos ellos envueltos de forma similar y con un formato compacto.

La sustancia pulverulenta de color blanco que contenían fue sometida a una prueba mediante reactivos de contraste, obteniéndose resultado positivo en cocaína.

El ETPJ de la Guardia Civil de Fraga, instruyó las correspondientes diligencias que, junto con el detenido, fueron entregadas ante el Tribunal de Instancia e Instrucción de Guardia de los de Fraga, decretando la autoridad judicial el ingreso en prisión sin fianza del detenido.