Prisión provisional para los tres detenidos por el crimen de Plasencia de Jalón

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ZARAGOZA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La jueza titular del juzgado número 2 del Tribunal de Instancia de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza) ha enviado a prisión provisional, comunicada y sin fianza a Rafael G.C., Salvador G. G. y José G. H., los tres hombres detenidos el pasado jueves por la Guardia Civil por su presunta relación con la muerte de un joven de 29 años cuyo cuerpo calcinado se encontró el pasado 2 de diciembre de 2025 en la localidad zaragozana de Plasencia del Jalón.

La resolución se produce después de que los tres arrestados, a los que inicialmente se señala como presuntos autores de un delito de homicidio, han rehusado prestar declaración en una comparecencia ante la instructora del caso en la que también han estado presentes el Ministerio Fiscal, el letrado de la acusación particular y los letrados de los detenidos.

A este respecto, en los autos de prisión provisional dictados aclara la instructora que las diligencias judiciales que "nos ocupan son inicialmente de homicidio, sin perjuicio de ulterior calificación del hecho, a asesinato, siendo el propio Ministerio Fiscal el que en la comparecencia de prisión ha calificado los hechos como un presunto delito de asesinato, delito que reviste penas de hasta quince años de prisión", recuerda la jueza.

Sobre la prisión decretada para los detenidos, la instructora apunta que, dada la cuantiosa información que obra en la causa, "existen motivos bastantes para considerarlos --a cada uno de ellos-- criminalmente responsables del delito" que se investiga.

Por ello, y para asegurar la presencia de los investigados en el proceso "ya que puede inferirse racionalmente un riesgo de fuga", para evitar que pudieran realizar ocultación, alteración o destrucción de pruebas relevantes o que puedan actuar contra bienes jurídicos de la víctima, es por lo que decreta su prisión provisional.

Dentro de la investigación judicial, el pasado día 12 de marzo la jueza autorizó a la Guardia Civil la entrada y registro en cinco domicilios, uno de ellos ubicado en Paterna (Valencia) y el resto en localidades de la provincia de Zaragoza, dos en Lumpiaque, otro en Bárboles y otro en Grisén.

Los hechos que dieron origen a la apertura de las diligencias judiciales tuvieron lugar el 2 de diciembre de 2025 cuando se halló el cuerpo calcinado de un joven, vecino de Urrea de Jalón (Zaragoza).

El cadáver fue localizado en el paraje conocido como 'La Lomaza', próximo a un parque fotovoltaico en la localidad de Plasencia de Jalón (Zaragoza).

Las diligencias judiciales se abrieron el día 3 de diciembre de 2025, momento a partir del cual se decretó el secreto de actuaciones para todas las partes excepto para el Ministerio Fiscal.

La jueza ha levantado este sábado parcialmente el secreto de actuaciones al considerarlo "pertinente" a fin de que los investigados, y demás partes personadas, conozcan determinados aspectos de la investigación y los hechos de los que presuntamente son acusados.

En el auto dictado, la jueza determina que este levantamiento afecta solo a algunos de los documentos que obran en la causa pero que en los sustancial la investigación sigue manteniéndose secreta. La instrucción de esta causa sigue abierta ya que quedan todavía distintas diligencias que practicar.

Además, la Guardia Civil ha convocado a los medios de comunicación este lunes 16 de marzo a una comparecencia en el Acuartelamiento de Valdespartera en el que los investigadores, acompañados por el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, el General Jefe de la 8ª Zona de la Guardia Civil de Aragón, Antonio Jesús Orantos, y el Coronel Jefe de la Comandancia de Zaragoza, Rafael Campos, darán a conocer los detalles de la investigación llevada a cabo por el Instituto Armado.