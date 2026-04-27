El PSOE pide la gratuidad de las escuelas infantiles municipales de Zaragoza, que costaría "tan solo" un millón de euros

El concejal del grupo municipal del PSOE, Guillermo Ortiz - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza defenderá una moción en el pleno de esta semana en la que reclama la gratuidad de las escuelas infantiles municipales, que costaría "tan solo" un millón de euros frente a los 19 millones de euros que el Gobierno de Aragón quiere invertir en "privatizar" el Bachillerato --ante la intención de dar ayudas a la concertada de forma progresiva en este nivel educativo-- y dado que la ciudad cuenta con mayor presupuesto municipal de la historia.

Otra medida de la moción pasa por revertir la "privatización" de la atención a alumnos con necesidades especiales y que se atiendan por igual a todos los escolares en Zaragoza, "asegurando todos los medios humanos y materiales por parte del Ayuntamiento y del Gobierno de Aragón".

Asimismo, el texto de esta iniciativa pide a la alcaldesa, Natalia Chueca, que escuche a los trabajadores del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas para "negociar" las condiciones laborales dado que "está a punto de reventar porque no es capaz de dar servicio a sus usuarios, en especial a los menores más pequeños", ha asegurado el concejal del grupo municipal del PSOE, Guillermo Ortiz.

En rueda de prensa, Ortiz ha explicado que estos dos años "se han dedicado a privatizar la atención a los alumnos con necesidades especiales, cubriendo solo nueve plazas y todas ellas en el Actur de las más de 50 anuales que se calculan en toda la ciudad".

Se añade que los equipos de evaluación temprana del Gobierno de Aragón "solo atienden" a los niños a partir de dos años y a los de cero a un año, si se les atiende, es mediante un sistema privatizado, ha criticado.

Asimismo, por segundo año consecutivo, la escuela infantil La Piraña tiene retrasos con las obras y La Higuera, en Parque Bruil, está saturada, ha observado.

"No hay refuerzos de profesorado ni adaptaciones curriculares para poder potenciar la atención de las magníficas profesoras y auxiliares a los niños. Tampoco tienen protocolos estipulados de prevención de riesgos laborales", ha asegurado.

TRABAJADORES POBRES

Otra de las críticas de Ortiz es que el Ayuntamiento potencia en las bibliotecas municipales la "figura emergente en la sociedad del trabajador pobre, teniéndolos a media jornada y no pudiendo llegar a fin de mes ni pagarse los alquilares de sus casas muchos de estos trabajadores municipales".

Ante esta situación, la repuesta del Gobierno de Zaragoza "ha sido vetar a la oposición y prohibirle entrar en las escuelas infantiles para supervisar la situación y denunciarlo como ya ocurrió el mes pasado".

El concejal del PSOE ha afeado al equipo de Natalia Chueca que "tampoco ha querido sentarse en dos años a escuchar las demandas de los trabajadores y de las familias zaragozanas, incluso tras haberse firmado un manifiesto por decenas de trabajadores en defensa de la escuela infantil y las bibliotecas".

A su parecer, se produce una "situación de maltrato del Partido Popular al sistema educativo en Zaragoza y en Aragón" al argumentar que en los últimos meses el Gobierno autonómico en funciones ha decidido "privatizar el bachillerato", que ha calificado de "medida elitista y que no se entiende, siendo que hay 2.500 plazas vacantes en Zaragoza para alumnos entre 16 y 18 años".

Por otro lado, se han eliminado las ayudas a las actividades extraescolares y "se niegan a implementarlas en colegios públicos y concertados".

ALIMENTOS DE FUERA DE ESPAÑA

Las críticas de Ortiz también se han extendido a los comedores públicos escolares donde se ofrecen productos de "fuera de España que no se sabe de dónde salen y en cocinas de línea fría".

Además, por segundo año consecutivo, han tenido más de medio año de retraso con la concesión de las ayudas al cheque familia. La semana pasada se cayó un techo de un colegio público en el distrito de Las Fuentes y nadie del equipo de Natalia Chueca se trasladó a la zona de inmediato, ha afeado.

Con el presupuesto más alto de la historia de este ayuntamiento, el mantenimiento de los colegios y la situación de la educación pública en la ciudad de Zaragoza es "lamentable" y lo atribuido al Gobierno del Partido Popular. Su impresión es que la educación pública zaragozana vive una situación "alarmante"-

Por ello y porque --ha afirmado-- en el PSOE "estamos convencidos" de la importancia de la educación a través de sus escuelas infantiles y bibliotecas como herramienta de fomento de oportunidades, de equidad social y convivencia, defenderán esta moción en el pleno municipal de este jueves con medidas a favor de las familias zaragozanas y los trabajadores de las bibliotecas y la educación.

Ha confiado en que el resto de grupos municipales acepten el contenido de las tres medidas porque se trata de las personas más vulnerables de Zaragoza y futuro de la sociedad, que son los niños.