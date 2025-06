El PSOE pide "paralizar" el proyecto del Bosque de los Zaragozanos en Las Fuentes y hablar con los vecinos

ZARAGOZA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha registrado una moción para el próximo pleno en el que reclama "paralizar" el proyecto del Bosque de los Zaragozanos en el Distrito de Las Fuentes-Montemolín, elaborar un diagnóstico de la situación real de esta zona, que incluya un análisis de sus necesidades e iniciar un proceso de participación para la puesta en marcha un Plan estratégico para la redefinición y desarrollo de la orla este.

Lola Ranera y la concejal y presidenta de la Junta de Distrito Las Fuentes-Montelín, Marta Aparicio, se han desplazado a esta parte de la ciudad para criticar que, "una vez más, la alcaldesa, Natalia Chueca abandona a los barrios y no escucha a los vecinos".

En declaraciones a los medios de comunicación, Ranera ha recordado que cuando Chueca era el pasado mandato consejera municipal de Servicios Públicos en el Ayuntamiento de Zaragoza, puso en marcha un proyecto del Bosque de los Zaragozanos en la orla este "sin contar absolutamente con nadie, ni con los vecinos, ni con las asociaciones, ni con la Junta de Distrito y nos lo hemos encontrado esta legislatura desde la Junta de Distrito".

Por ello, ha avanzado que defenderá dicha moción para ver si "la alcaldesa entiende, de una vez, que los vecinos y las vecinas de todos los barrios son una oportunidad para hacer barrio y para poder hacer ciudad". Ha comentado que los ciudadanos al ser los que conocen los "problemas, las necesidades y las realidades" lo que quieren es "participar".

Ha instado a Chueca a que "se baje de su atalaya, que deje los despachos, que venga a los barrios, que se siente con los vecinos, con las entidades y que instrumentalice desde las juntas de distrito para poder hacer proyectos estratégicos", como es el cerramiento de la orla este con el barrio de San José y con el distrito de Vadorrey.

"Yo a la alcaldesa le pido un poquito de altura, ya va siendo hora de hacer procesos de participación, que no abandone a los vecinos y que ponga en marcha realidades y necesidades contando con las entidades de los barrios".

Para ello, ha comentado que hay un trabajo "importantísimo" desde la Junta de Distrito de Las Fuentes, que ya en el anterior mandato se hizo un plan director que "tampoco les escuchó" y ahora "nos encontramos con un proyecto del Bosque de los Zaragozanos que han tenido un proceso de participación y evidentemente ha estado muy enmendado porque cuando se hacen los proyectos desde los despachos no conoces las realidades".

TRES ASPECTOS

La presidenta de la Junta de Distrito de Las Fuentes, Marta Aparicio, ha explicado que el proyecto que se he trasladado desde el Gobierno de la ciudad "no es que no tenga partida económica, es que incluso sus propios planes, dentro de lo que dice el documento, recoge que esto se hará en caso de que hubiese partida económica".

A su parecer "no es un estudio, ni un proyecto serio para que los vecinos trabajen" cuando desde la Junta de Distrito se ha estado con los vecinos para "tener un documento conjunto sobre qué es lo que se piensa desde las entidades del barrio".

Aparicio las ha resumido en tres y la primera es que en el Bosque de los Zaragozanos "no hay participación, ni siquiera hay datos concretos que permitan participar de manera real porque falta muchísima información en esos 40 folios de documento".

El segundo gran bloque "no se puede hablar de un proyecto de cierre de la orla este cuando lo único que hace es observar un camino, que es muy importante no solo para el distrito de las Fuentes Montemolín, sino también para el distrito de San José, sin decir cómo se va a cerrar la orla este con un planificación mucho más estratégica".

El tercer y último bloque de las conclusiones que ha extraído Aparicio son aspectos concretos en los que se dirigen al Gobierno de la ciudad.

"Si de verdad os empeñáis en hacer esto en contra del sentir general del distrito, por lo menos hacednos caso en una serie de cuestiones, como podrían ser desde un rocódromo que quieren poner en este muro, pasos de cebra que no tienen ningún sentido, un anfiteatro en una zona que también entendemos que no tiene ningún sentido, y una zona de parking que deberían haber previsto y no se ha previsto".

Aparicio ha comentado que son casi dos folios de cuestiones concretas que los vecinos que trabajan de manera voluntaria en las entidades se han estado esforzando muchísimo en el documento y que, además, son los que "más saben porque son los que todos los días vienen por aquí a pasear, a aparcar o a llevar a sus chicos al fútbol".