Pueyo (CHA) rechaza la propuesta de Hacienda para la financiación autonómica, que ve "un insulto al pueblo aragonés"

ZARAGOZA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado de CHA y portavoz adjunto del Grupo Plurinacional Sumar en el Congreso de los Diputados, Jorge Pueyo, ha anunciado su rechazo a la propuesta del Ministerio de Hacienda sobre el nuevo sistema de financiación autonómica, que ha calificado de "un insulto al pueblo aragonés" al no tener en cuenta criterios como la despoblación o la orografía.

"Hemos escuchado al presidente Azcón quejarse ahora de la financiación y a la señora Alegría decir que solo es un punto de partida, pero ambos están muy nerviosos, porque se juegan su credibilidad al no poder asegurar que sus diputados del PP y del PSOE de Aragón en el Congreso vayan a votar en contra y quedando retratada una cruda realidad, que no son líderes sino sucursales y que harán lo que les mande Madrid, y así llevan 50 años beneficiando a las comunidades más pobladas y perjudicando a las ya perjudicadas como es el caso de Aragón", ha criticado el diputado aragonesista.

"Todo el mundo sabe que siempre me quedo solo en el Congreso defendiendo a Aragón", ha lamentado Pueyo, quien ha asegurado que este caso es "especialmente grave" porque, de no tener en cuenta los criterios de despoblación y orografía en la financiación autonómica, la comunidad aragonesa no sólo perdería los 628 millones que ya calculó la Cámara de Cuentas que pierde cada año, sino que dejaría de ingresar otrs 422 millones más, "que ya no irán a sanidad, educación o dependencia, lo que supone cerrar colegios, menos médicos y más personas sin recibir los cuidados que necesiten".

Por todo ello, ha adelantado que votarán en contra de esta propuesta "porque no tiene en cuenta el coste real de los servicios públicos, porque es lo que mandata el pueblo aragonés en el Estatuto y en las Cortes" y porque, a diferencia de 'populares' y socialistas, no son "una sucursal de nadie en Madrid".

"Aragón, por sus características demográficas y territoriales, requiere un trato diferenciado por parte del Estado, como establece nuestro Estatuto, y no pararemos hasta conseguirlo", ha concluido Pueyo.