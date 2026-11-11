El seguimiento de la huelga general en el Ayuntamiento de Zaragoza se eleva al 8,6%

Zaragoza.-El Ayuntamiento moderniza las herramientas digitales municipales para mejorar la atención al ciudadano - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA - Archivo

ZARAGOZA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seguimiento de la huelga general de este miércoles, 11 de noviembre, entre los trabajadores del Ayuntamiento de Zaragoza se eleva al 8,6%, ha informado el Consistorio en una nota de prensa.

En los autobuses de Avanza, ha tenido un seguimiento del 15,81% en el tramo de la mañana y del 13,55% en el de la tarde, lo que equivale a 49 y de 42 trabajadores, respectivamente, sobre un total de 310. En oficinas y talleres nadie ha secundado la huelga. Se han contabilizado tres autobuses dañados con los retrovisores rotos y otros dos afectados con pintadas.

En el tranvía, tras la manifestación de la mañana, el servicio ha vuelto a la normalidad. Han secundado la huelga general 3 conductores de un total de 21 que podrían haberlo hecho desde el inicio del servicio a las 05.00 horas. En el primer turno de la mañana ningún conductor ha hecho huelga y las únicas incidencias han tenido que ver con cortes puntuales por piquetes y por las manifestaciones de la mañana y la de la tarde.

En la sección de Limpieza de FCC, esta tarde hay 7 personas de huelga de un total de 131, registrándose una situación de normalidad en limpieza y recogida. Progresivamente se han ido normalizando todos los trabajos programados, que han empezado con algo de retraso de madrugada debido a los piquetes en la zona de la carretera de Castellón.

En otro orden de cosas, cerca de un centenar de bizis han sido vandalizadas, quedando inutilizadas temporalmente para el servicio, lo que ha generado un grave perjuicio para los usuarios que ocasionará un coste económico pendiente de evaluar.