Sobrarbe logra el sello Starlight y refuerza su apuesta por el astroturismo como motor de desarrollo sostenible

Archivo - El distintivo Starlight sitúa a Sobrarbe como un territorio de referencia para el desarrollo del astroturismo, una modalidad en crecimiento que combina naturaleza, divulgación científica y sostenibilidad. - SUSANA MALÓN - Archivo

BOLTAÑA (HUESCA), 2 (EUROPA PRESS)

La Comarca de Sobrarbe ha sido reconocida como Destino Turístico Starlight, convirtiéndose en el primer territorio de la provincia de Huesca en obtener este distintivo internacional que certifica la calidad de sus cielos nocturnos y su compromiso en la lucha contra la contaminación lumínica.

Un reconocimiento otorgado por la Fundación Starlight tras un proceso de auditoría en el que varios expertos han evaluado distintos parámetros técnicos, destacando la "extraordinaria calidad" del cielo sobrarbense, que incluso llegó a sorprender positivamente a los evaluadores.

El presidente comarcal, José Manuel Bielsa, en declaraciones a Europa Press, ha definido este distintivo como "un sello de calidad más que se incorpora a los que ya tenemos" y que refuerza la imagen del territorio como un referente en patrimonio natural. "Sobrarbe ya se identifica como un espacio con un gran valor medioambiental y cultural, y lo que buscamos es que todo ese patrimonio se convierta también en un recurso", ha explicado.

UN NUEVO RECURSO TURÍSTICO LIGADO AL CIELO NOCTURNO

Bielsa ha subrayado que la obtención del sello Starlight responde a una estrategia clara de diversificación turística en una comarca donde el turismo es uno de los principales motores económicos. "Nuestro principal recurso es el turismo, y en esa línea queremos aprovechar lo que tenemos, de forma respetuosa, para seguir siendo un destino atractivo", ha señalado.

El presidente ha recordado que el proceso se inicia tras constatar la calidad del cielo nocturno gracias a actividades previas desarrolladas por asociaciones astronómicas del territorio. A partir de ahí, se contacta con la Fundación Starlight para iniciar la certificación, que ha culminado con este reconocimiento.

Este distintivo sitúa a Sobrarbe en el mapa del astroturismo, una modalidad en auge que combina naturaleza, divulgación científica y sostenibilidad, y que puede contribuir a atraer un nuevo perfil de visitante, interesado en experiencias vinculadas al cielo y la observación astronómica.

"Esto es un 'huevo más para la cesta', como solemos decir", ha apuntado Bielsa, en referencia a las distintas figuras de protección y calidad que ya posee el territorio, como espacios UNESCO, parques naturales o el Parque Nacional.

RED DE MIRADORES Y FORMACIÓN ESPECIALIZADA

Más allá del reconocimiento, la comarca ya trabaja en el desarrollo de infraestructuras y acciones concretas para consolidar este nuevo producto turístico. Entre ellas destaca la creación de una red de 12 miradores Starlight repartidos por todo el territorio.

Estos puntos han sido definidos en colaboración con los ayuntamientos, que han propuesto ubicaciones estratégicas teniendo en cuenta su accesibilidad y potencial para la observación del cielo. "La idea es que estén distribuidos por toda la comarca, porque es un territorio amplio, y que tanto vecinos como visitantes puedan acceder fácilmente a ellos", ha explicado Bielsa.

Los miradores contarán con elementos comunes como zonas de aparcamiento cercanas, buena accesibilidad y señalización informativa, mientras que algunos incluirán equipamientos más completos según sus características. La previsión es que estos espacios estén operativos antes del verano, una vez finalicen los procesos de adjudicación y ejecución de las obras.

Además, el proyecto contempla la puesta en marcha de programas de formación oficial dirigidos a guías turísticos, empresas de naturaleza y profesionales de la astrofotografía. El objetivo es que el sector privado pueda ofrecer servicios especializados vinculados al astroturismo, generando así un producto turístico completo y competitivo.

"Queremos cerrar el círculo: tener los espacios, contar con profesionales formados y que las empresas puedan desarrollar actividades con garantías", ha indicado el presidente comarcal.

TURISMO SOSTENIBLE Y DESESTACIONALIZACIÓN

El reconocimiento Starlight se enmarca dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 365 y refuerza la apuesta de Sobrarbe por un modelo turístico respetuoso con el entorno. El coste de la construcción y adaptación de los 12 miradores Starlight tiene una cuantía aproximada de unos 50.000 euros y cuenta con financiación de fondos europeos.

En este sentido, Bielsa ha destacado que uno de los objetivos clave es avanzar en la desestacionalización del turismo, atrayendo visitantes durante todo el año y no solo en las temporadas altas tradicionales.

"Entendemos que podemos atraer otro tipo de turismo y seguir desestacionalizando, que es lo que buscamos con todas estas figuras", ha señalado.

Asimismo, el proyecto incluye medidas para mejorar la iluminación exterior en colaboración con los municipios, con el fin de preservar la calidad del cielo nocturno y fomentar una relación más respetuosa con el medio ambiente. "También queremos que los propios vecinos desarrollen una relación más saludable con el entorno", ha añadido.

Con este nuevo distintivo, Sobrarbe refuerza su posicionamiento como destino de naturaleza de referencia y abre una nueva vía de desarrollo turístico ligada al cielo nocturno, combinando conservación, innovación y oportunidades económicas para el territorio.