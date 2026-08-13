El SonNna Huesca lleva música a Broto, Linás de Broto y Bielsa este fin de semana

Los Llanos de Planduviar, en Broto (Huesca). - DIPUTACIÓN DE HUESCA

HUESCA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El VII Festival Sonidos en la Naturaleza (SoNna Huesca), que organiza la Diputación Provincial de Huesca (DPH), girará durante todo el fin de semana por la comarca de Sobrarbe, visitando Broto, Linás de Broto (Torla) y Bielsa con una triple propuesta musical: la asturiana Lorena Álvarez, los italianos Banditori y el francés Matthieu Saglio.

Los Llanos de Planduviar, en Broto; la iglesia de San Miguel de Linás de Broto, que debutó el año pasado, y el sendero El Cornato en el valle de Pineta, en Bielsa, son los emplazamientos elegidos.

La caravana del Festival Sonidos en la Naturaleza llegará a los Llanos de Planduviar el viernes para vivir a partir de las 19.30 horas el concierto de Lorena Álvarez, que ya tocó allí hace cuatro años junto a los Rondadores de la Val d'Echo. En esta ocasión, la asturiana llega en solitario a un espacio que es fetiche para ella.

LORENA ÁLVAREZ EN LOS LLANOS DE PLANDUVIAR

La cubeta geológica de Planduviar, vestigio de un antiguo glaciar cuaternario, es un espacio amplio, agradable y acogedor, que ha servido de campo de fútbol y de escenario musical, como en muchas de las ediciones del SoNna Huesca. Están a seis kilómetros de Broto siguiendo la orilla del Ara aguas abajo.

Compositora, productora e intérprete, Lorena Álvarez trabaja con la firme convicción de que la poesía y la música aún tienen algo que decir en estos tiempos y que el arte no se encuentra dónde nos quieren hacer creer que está.

'La Cinta' (2011) fue su primer LP, y luego le siguieron 'Anónimo' (2012), 'Dinamita' (2014) y 'Colecciones Sencillas' (2019).

En 2019 grabó un EP, junto a los Rondadores de la Val d'Echo, que presentó en el SoNna Huesca.

Lorena Álvarez, que irrumpió en la escena musical "como un soplo de aire fresco" y reivindicó las posibilidades de la música folklórica, ha conseguido traspasar los límites habituales de la música tradicional.

En la VII edición del SoNna Huesca presenta su nuevo trabajo, 'El poder sobre una misma', en el que narra el proceso de una mujer que se rompe y se recompone.

BANDITORI EN LINÁS DE BROTO

Al día siguiente, el SoNna Huesca hace uno de sus viajes más cortos de su séptima edición. Remontando el Ara, el festival alcanzará Linás de Broto y el coqueto espacio de la iglesia de San Miguel, que ya debutó en el certamen el año pasado con el recital de la francojaponesa Maïa Barouh.

Aislada del casco urbano y rodeada de prados y árboles, la iglesia de San Miguel en Linás de Broto --siglo XVI-- parece un conjunto monástico al pie de las moles de Tendeñera --2.847 metros-- y Otal --2.705 metros--, prácticamente en Ordesa, pero no lo es.

Su torre, del siglo XIII y declarada BIC, es de un solo cuerpo, con aspilleras y matacanes de carácter defensivo. La contundencia del monumento aislado habla simplemente de la población que históricamente tuvo Linás.

Situada sobre un montículo, la ladera de La Serreta, Linás de Broto está a una altitud de 1.232 metros., prácticamente sobre el cauce del río Sorrosal.

Allí debutará en el SoNna Huesca, a las 19.00 horas, el grupo italiano Banditori, un proyecto de Alessandro D'Alessandro y Ghiaccioli e Branzini que propone un intenso diálogo entre la tradición italiana y la cultura de club contemporánea.

La idea nace de las voces de los vendedores ambulantes, reelaboradas como materia viva dentro de 'grooves' hipnóticos y tramas rítmicas cercanas al trance. Banditori ofrece un sonido identitario y a la vez trasnacional que reinventa el repertorio popular sin nostalgia: un viaje donde la Italia arcaica se encuentra con la electrónica de hoy.

CONCIERTO MATINAL EN PINETA (BIELSA)

El domingo, el festival celebrará su segundo y último concierto matinal del certamen, tras el celebrado el 26 de julio en la Borda Juan Ramón de Aísa.

A partir de las 12.00 horas, el bosque de El Cornato, en el valle de Pineta, volverá a ser el anfiteatro perfecto para la música en la naturaleza.

En esta ocasión, el espacio situado junto a la escultura Mesa de picnic albergará el recital de un veterano del certamen, el francés Matthieu Saglio, que sumará su cuarta presencia en el SoNna Huesca.

Gracias a un sonido inmediatamente reconocible y a su gran versatilidad, el francés afincado en Valencia, Matthieu Saglio, es uno de los violonchelistas más apasionantes de su generación.

De formación clásica, fue precursor de la introducción del violonchelo en el flamenco con el grupo Jerez-Texas. Su último trabajo, 'Voices' (2023), una selección de composiciones mezcla entre jazz, clásico, flamenco y músicas del mundo, llegó después de su aclamado 'El camino de los vientos' (2020), con más de 8 millones de escuchas en 'Spotify'.

La red de senderos accesibles de la DPH tiene en el valle de Pineta (Bielsa), en el entorno del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, una de sus joyas. Es el sendero circular de El Cornato, de 700 metros de longitud, con desnivel inapreciable y firme de zahorra compacta.