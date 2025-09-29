ZARAGOZA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del PSOE en las Cortes, Leticia Soria, ha cargado contra el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, por aplaudir este domingo el discurso de su líder, Alberto Núñez Feijóo, en favor de llevar agua a las zonas que lo necesiten:

"Azcón no tiene ninguna credibilidad en Aragón, el PP de Aragón puede decir y explicar lo que quiera, pero para la ciudadanía aragonesa ver este domingo a su presidente aplaudir a Feijóo cuando propone hacer trasvases es humillante y no nos merecemos un presidente que no defienda una de nuestras señas de identidad principales: el agua".

La portavoz adjunta Leticia Soria ha sido la encargada de trasladar la crítica de los socialistas, pese a que en un principio se había comunicado a los medios de comunicación que el designado sería su compañero Marcel Iglesias. Soria ha señalado que el grupo socialista ha criticado que el PP aragonés quiera ahora lavar la imagen de su jefe "pero a todos nos quedó muy claro lo que vimos".

"Tenemos la sensación de que Feijóo y Azcón quieren resucitar el trasvase del Ebro de Aznar, que puso la primera piedra en febrero de 2004, y que ayer sobrevoló el acto del PP en Murcia con la total condescendencia del presidente aragonés que aplaudió la medida", ha dicho.

Los socialistas han echado mano de las redes sociales para amplificar el efecto de su crítica a Azcón y han colgando un vídeo del mitin de Feijóo este domingo en Murcia resaltando el momento en el que el presidente aragonés aplaude las palabras de su líder cuando hacía referencia a la cuestión de las transferencias de agua entre territorios.

Leticia Soria, además, ha indicado que el grupo socialista ha presentado una propuesta de resolución de rechazo al trasvase que se debatirá también el próximo jueves y una iniciativa de acuerdo de un Pacto Aragonés por el Clima.