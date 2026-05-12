Detenido 'in fraganti' un grupo criminal que robaba en el interior de viviendas en Tarazona

1086232.1.260.149.20260512092326 Hilos de silicona colocados por los ladrones para averiguar si la vivienda estaba ocupada. - GUARDIA CIVIL.

TARAZONA (ZARAGOZA), 12 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal especializado en el robo de viviendas y ha detenido a sus tres integrantes en Tarazona (Zaragoza), ha informado la Comandancia de Zaragoza en una nota de prensa.

Como responsables de este entramado han sido detenidos tres hombres de nacionalidad colombiana a los que se les imputan seis delitos de robo con fuerza en las cosas, dos de ellos en grado de tentativa, y pertenencia a grupo criminal. Además, a uno de ellos, se le atribuye un delito de falsedad documental al verificarse el uso de documentación personal falsa.

La investigación comenzó tras el análisis de la información recabada tras cometerse varios robos en el interior de viviendas producidos en el casco urbano de Tarazona. Las pesquisas recabadas por las unidades de investigación permitieron determinar a los agentes que se llevaban a cabo con el mismo 'modus operandi' y en fechas señaladas, como Navidad, Semana Santa y puentes festivos.

Para perpetrar los robos, los autores realizaban un estudio de la zona. Marcaban las puertas de las viviendas objeto de robo con unos pequeños hilos de silicona que colocaban en la parte inferior del marco de la puerta, para no ser detectado a simple vista.

De esta forma, en función del estado en el que se hallase el marcaje cuando regresaban al lugar, sabían si el inmueble estaba desocupado.

PUENTE DE MAYO

La operación concluyó con un dispositivo realizado con motivo del inicio del puente de mayo ante la sospecha de que este entramado criminal volvería a actuar.

Como resultado del operativo, la mañana del 30 de abril los agentes detuvieron a los sospechosos cuando se hallaban en las inmediaciones e interior de un bloque de viviendas de la localidad de Tarazona.

En la inspección de las pertenencias que portaban en el momento de la detención se intervinieron 450 euros en efectivo, así como varias herramientas susceptibles de ser utilizadas para acceder a las viviendas y prendas de vestir para ocultar su identidad.

Tras estas detenciones la Guardia Civil comprobó el estado de las viviendas que se ubican en varios portales de la zona donde fueron detenidos y verificaron que un total de 60 viviendas presentaban las marcas de los hilos de silicona, que podrían haber sido objeto de robo.

Con estas detenciones se considera desarticulado un grupo criminal itinerante --residían en las provincias de Barcelona y Alicante-- especializado en el robo de viviendas donde sustraían principalmente joyas y dinero en efectivo.