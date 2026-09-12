Un total de cuatro detenidos por 72 robos con fuerza en empresas de Aragón, Cataluña y Valencia

Este grupo criminal ha actuado en Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana. - GUARDIA CIVIL.

ZARAGOZA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra han detenido a un total de cuatro personas por 72 robos con fuerza cometidos en empressa de Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana, ha informado este sábado el Ministerio del Interior. El juez de la plaza 1 del Tribunal de Instancia e Instrucción de Monzón (Huesca) les ha puesto en libertad con medidas cautelares.

Han llevado a término la Operación 'SISROB-NOTEBOOK' el equipo conjunto de investigación compuesto por el Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Barbastro, de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca, y el Grupo de Patrimonio de la Unidad Territorial de Investigación de Ponent de la Comisaría de Mossos d'Esquadra de Lérida.

La investigación ha permitido esclarecer 72 delitos de robo con fuerza de material informático en el interior de empresas, cuatro delitos de falsedad documental y otro de pertenencia a grupo criminal organizado, hechos ocurridos en las provincias de Zaragoza, Huesca, Barcelona, Lérida, Gerona, Tarragona y Castellón.

Entre los meses de octubre de 2025 y el pasado mes de julio se cometieron un total de 72 robos con fuerza de material informático --teléfonos móviles, ordenadores y IPAD--, en el interior de empresas de diferentes localidades de las provincias de Huesca (9), Zaragoza (7), Lérida (13), Barcelona (23), Gerona (6), Tarragona (11) y Castellón (2), siendo el valor de los efectos sustraídos de unos 700.000 euros.

EQUIPO CONJUNTO DE INVESTIGACIÓN

Derivado de los canales de cooperación interpolicial, se dispuso un equipo conjunto de investigación compuesto por Guardia Civil y Mossos d'Esquadra, mediante el cual fue posible la investigación de los integrantes del grupo criminal organizado, que disponían de una gran movilidad geográfica y reiteración delictiva.

Respecto al modus operandi de la organización criminal, se caracterizaba por la intervención de un mínimo de tres o cuatro personas en cada acción delictiva, accediendo en horario nocturno dos o tres de ellas al interior de las empresas, tras forzar las puertas y, quedando la restante en labores de vigilancia en el exterior a bordo de un vehículo de alquiler, que contrataban con identidades falsas.

Igualmente, estas personas, en el momento de perpetrar el delito, llevaban el rostro completamente cubierto para dificultar su identificación.

Los delincuentes eran rápidos y precisos, demostrando un conocimiento previo de los accesos y puntos vulnerables de los establecimientos.

Esta organización mantenía una alta actividad delictiva, así como con una gran movilidad geográfica. Así mismo, la organización contaba con terceras personas encargadas de hacer desaparecer el material informático sustraído de forma rápida.

Finalmente, el pasado 1 de septiembre los agentes detuvieron a cuatro personas en Barcelona y Sant Boi de Llobregat (Barcelona) como supuestos autores de 72 delitos de robo con fuerza, cuatro delitos de falsedad documental y otro de pertenencia a grupo criminal organizado, siendo cuatro varones, de edades comprendidas entre los 25 y 53 años y vecinos de la provincia de Barcelona.