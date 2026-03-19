Un total de tres detenidos por robar cable de la línea de tren en Castejón de las Armas y Bubierca

Rollos de cable de cobre de la línea de tren convencional Madrid-Barcelona, robados en Castejón de las Armas y Bubierca y después localizados en Ateca. - GUARDIA CIVIL.

ZARAGOZA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a los tres integrantes de un grupo criminal por cometer, presuntamente, un delito de robo con fuerza de 400 metros de cable de cobre de la línea ferroviaria convencional Madrid-Barcelona, en los términos municipales de Castejón de las Armas y Bubierca (Zaragoza), con un valor de 33.500 euros, ha informado este jueves la Comandancia de Zaragoza.

Los agentes han localizado un turismo en Ateca en cuyo maletero había 14 rollos de cable de cobre y varias herramientas que los autores habrían utilizado para sustraerlo, y han detenido a uno de los miembros de este grupo criminal.

Posteriormente, la Benemérita ha encontrado y detenido a los otros dos sospechosos. Los tres detenidos son varones de 37, 28 y 21 años, de nacionalidad rumana y vecinos de Ricla, con antecedentes policiales.

Este grupo criminal ha ocasionado una degradación crítica en la red ferroviaria de interés general, además de los daños ocasionados con la sustracción del material, cuya valoración supera los 33.500 euros, han indicado desde la Comandancia.