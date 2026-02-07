Tres heridos graves en un choque frontal que ha cortado la A-21 en Sigüés durante más de 5 horas

Lugar del accidente ocurrido este sábado en el que dos vehículos han chocado frontalmente en la vía de salida de la autovía A-21, dentro del término municipal de Sigüés. - GUARDIA CIVIL

SIGÜÉS (ZARAGOZA), 7 (EUROPA PRESS)

Tres personas han resultado heridas de gravedad y una cuarta ha sufrido heridas leves en un accidente de tráfico ocurrido esta sábado en la vía de salida de la autovía A-21 en el termino municipal de Sigüés (Zaragoza), en el que dos vehículos han colisionado de manera frontal después de que uno de ellos haya invadido el carril del sentido contrario.

El siniestro se ha producido a las 10.45 horas en el kilómetro 73,300 de la citada vía, sentido creciente, y como resultado, han resultado heridos de carácter grave tres personas, un hombre que viajaba en el primer vehículo, otro varón que conducía el segundo turismo y una chica de 17 años que viajaba junto a éste. Ella ha sido trasladada en helicóptero medicalizado del 112 a un centro hospitalario de Pamplona, mientras que los otros dos heridos de gravedad también han sido evacuados a un hospital de la capital navarra.

Además, la conductora del primer vehículo, con heridas de carácter leve, ha sido llevada a un centro de salud próximo.

El accidente ha obligado a cortar la vía y ha desviar el tráfico por la carretera nacional N-240 durante algo más de cinco horas hasta que sobre las 16.20 horas una vez despejadas ambas calzadas se ha reanudado la circulación.