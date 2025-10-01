UGT y CCOO exigen mejoras en pensiones, dependencia y sanidad en el Día del Mayor

ZARAGOZA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Decenas de personas se han concentrado este miércoles junto a la sede del Banco de España en Zaragoza, convocadas por la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT Aragón y la Federación de Pensionistas de CCOO Aragón, con una lista de reclamaciones centrada en mejorar aspectos del Estado del bienestar como las pensiones, la dependencia o la sanidad.

"Lo que intentamos es conseguir un Estado del bienestar fuerte, en el que las pensiones, la dependencia, la sanidad respondan a las necesidades de los trabajadores y de los mayores", ha manifestado el secretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT Aragón, José Luis Romero, quien ha calificado como "lamentable" la situación de la atención sanitaria.

Romero ha aludido también a las personas mayores que viven en soledad, en muchos casos en viviendas no adaptadas para esta situación. "Si a eso le sumamos la situación que se da en estos momentos con la pobreza energética y la pobreza que hay en el conjunto de la mayoría de los pensionistas, pues nos encontramos con una problemática de los mayores bastante complicada", ha añadido.

Por su parte, la secretaria general de la Federación de Pensionistas de CCOO Aragón, Pilar Méndez, se ha detenido en el "limbo" en el que, a su juicio, se encuentra la aplicación de la Ley de Dependencia, con un plan de choque que no se está aplicando porque falta dotación económica.

"Es uno de los problemas que se alarga mucho en el tiempo, incluso llegando las personas a fallecer antes de que les llegue la Ley de Dependencia porque hay un retraso bastante grande", ha lamentado.

No obstante, ha considerado que "se está trabajando bastante" --en concreto, con el Gobierno de Aragón y con la Justicia-- en el ámbito de la soledad no deseada, en el que se está elaborando una guía para detectar casos.

Por otro lado, la representante de CCOO ha citado otros problemas, como la vivienda, con jubilados con pensiones pequeñas que viven en pisos sin las condiciones apropiadas, aunque ha defendido una ley de vivienda "para toda la sociedad"; o el "enfrentamiento intergeneracional" en torno a las pensiones o la brecha en estas prestaciones, ya que en Aragón las mujeres cobran un 30% menos de media vía pensiones contributivas.

Por último, Méndez ha expresado su deseo de que "se acaben de una vez los conflictos: el genocidio de Palestina y la guerra de Ucrania".

MANIFIESTO

En la lectura del manifiesto, los representantes sindicales han subrayado que el Día Internacional de las Personas Mayores, establecido por la ONU para el 1 de octubre, "no es una efeméride más, sino una jornada de denuncia, exigencia y compromiso ético con quienes construyeron el presente". "Hoy, lejos del merecido reconocimiento, las personas mayores enfrentamos abandono, discriminación y precariedad que interpelan a la conciencia social y a la responsabilidad institucional", han advertido.

En materia de dependencia, han exigido revisar el modelo priorizando los cuidados profesionales, en el hogar y centros comunitarios, todo ello dignificando a las trabajadoras --en su mayoría mujeres--.

Han pedido también la creación de un sistema de compensación de desigualdades de género en pensiones, respetando la normativa europea, así como que se asegure la sostenbilidad y la justicia intergeneracional en la Seguridad Social.

En lo que respecta a la vivienda, han reivindicado un plan nacional de vivienda que garantice el acceso a este derecho a toda la población, protección legal contra desahucios de personas vulnerables y el desarrollo de "redes de entornos amigables, accesibles y con servicios de proximidad".

Por otro lado, UGT y CCOO han tachado el edadismo como "violencia estructural" y, frente a ello, han reafirmado su compromiso con una sociedad "intergeneracional e inclusiva", con la participación activa de las personas mayores en las decisiones públicas y con la erradicación de la discriminación por edad en el lenguaje institucional, la publicidad y la sanidad.

Las federaciones de pensionistas han planteado también la elaboración de una ley estatal que garantice los derechos de las personas mayores, que incluya también mecanismos de defensa ante la soledad no deseada, maltrato o abuso, articule una estrategia integral de envejecimiento activo y protección social y genere un marco legal de coordinación territorial y presupuestaria en los cuidados.

Además, han defendido políticas migratorias "humanas y justas que protejan vidas y reconozcan aportes" y han manifestado solidaridad con las personas migrantes. En este sentido, han alertado sobre los "populismos de extrema derecha", que han definido como "discursos excluyentes que niegan la memoria, promueven odio y amenazan derecho". Las personas mayores, que han vivido la dictadura franquista, "saben lo que significa la pérdida de libertades", han recalcado.

Por último, han incluido en su discurso un punto relativo a alcanzar un "compromiso intergeneracional", rechazando un "falso conflicto entre generaciones promovido por intereses económicos" y apostando por la redistribución de la riqueza.

Así, han exigido educación pública y de calidad para los jóvenes, trabajo digno y con derechos para las personas en edad laboral, pensiones suficientes para los mayores y un Estado del bienestar sostenido por "una fiscalidad justa". "Quienes intenten enfrentar generaciones encontrarán la oposición unida de la clase trabajadora", han avisado.