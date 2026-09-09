Unai Sordo (CCOO) reclama una recuperación de los salarios ante el aumento de los márgenes empresariales

Centro vacacional de Morillo de Tou (Huesca) donde se han celebrado unas jornadas que ha clausurado el secretario general de CCOO, Unai Sordo - CCOO ARAGÓN

MORILLO DE TOU (HUESCA), 9 (EUROPA PRESS)

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha reclamado una recuperación de los salarios ante el aumento de los márgenes empresariales de las empresas españolas y la mayor parte de los sectores económicos, que están en "máximos históricos".

Además, ha criticado que "gran parte de la responsabilidad" de la inflación en España tiene que ver con el incremento de los márgenes empresariales y no solo con el incremento de los costes del gas y el petróleo.

Sordo ha realizado estas declaraciones durante la clausura de la escuela sindical Marcelino Camacho, que se ha desarrollado los días 7, 8 y 9 de septiembre, en el centro vacacional de Morillo de Tou (Huesca). Durante 3 días delegados sindicales han debatido sobre "El sindicalismo ante el auge de los populismos y la extrema derecha".

Ante esta situación, el secretario general de CCOO ha reclamado una mejora de los salarios y ha subrayado que los datos revelan que "hay dinero en las empresas para distribuir a través de los salarios".

En este sentido, ha avanzado que el sindicato que dirige afrontará un "otoño de movilización" para conseguir que los trabajadores no solo mantengan, sino que recuperen poder adquisitivo.

Sordo también ha criticado las propuestas que plantean reducir cotizaciones sociales e impuestos al trabajo como vía para mejorar los salarios netos: "Este es un análisis trampa. Lo que hay que hacer es mejorar los salarios reduciendo los beneficios de las empresas", ha reiterado.

CEUTA

En relación con la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, Unai Sordo ha reclamado al Gobierno de España y al conjunto de administraciones "solidaridad de verdad" para reducir la presión demográfica que soporta la ciudad autónoma.

El secretario general de CCOO ha defendido el "traslado temporal" a la península de parte de los inmigrantes que permanecen en Ceuta mientras se resuelven sus expedientes de asilo, extranjería o devolución, al considerar que mantener entre 10.000 y 12.000 personas en apenas 18 kilómetros cuadrados supone un "riesgo importante de conflictividad social".

Sordo ha reclamado además recursos suficientes para agilizar la resolución de estos expedientes y ha mostrado su solidaridad tanto con la población de Ceuta como con las personas inmigrantes.

Por su parte, el secretario general de CCOO Aragón, Manuel Pina, ha señalado que "el ascenso de los partidos ultraderechistas o populistas está condicionando ya las relaciones internacionales, las relaciones geopolíticas y el día a día de las personas".

Pina ha advertido, además, de que "el acceso de estos partidos populistas y ultraderechistas está afectando ya a derechos no solo laborales, sino también sociales y políticos" y ha añadido que estas formaciones "quieren cambiar el tablero de juego y cargarse consensos democráticos que afectan no solo a los progresistas, sino a todas las personas que vivimos en nuestra sociedad".

UNA ESCUELA PARA AFRONTAR LOS NUEVOS DESAFÍOS

La Escuela Sindical Marcelino Camacho ha permitido durante estos tres días analizar cómo los cambios políticos y económicos están afectando al mundo del trabajo y qué herramientas puede utilizar el sindicalismo para hacerles frente.

¿Qué puede hacer el sindicalismo ante el avance de la extrema derecha y la crisis de las democracias? Esta ha sido la pregunta que ha vertebrado una Escuela que ha reunido a dirigentes sindicales, periodistas y especialistas en política, economía y relaciones internacionales.

Tres jornadas de debate y formación que buscan situar al sindicalismo frente a uno de los principales desafíos políticos y sociales del momento y reforzar la capacidad de los delegados sindicales para defender los derechos laborales y democráticos.