Vaquero cree que Alegría (PSOE) "tiene que dar una respuesta" sobre las fiesta de Ábalos en Aragón

1087386.1.260.149.20260515121910 La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha afirmado este viernes que la secretaria general del PSOE regional, Pilar Alegría, "tiene que dar una respuesta" en relación a la fiesta con prostitutas que celebró el exministro José Luis Ábalos en la noche del 15 al 16 de abril de 2021 en Zaragoza con dos prostitutas y el intercambio de whatsapp con Koldo García en un acto, al día siguiente, en la Sala de la Corona del Edificio Pignatelli en los que la exportavoz del Gobierno de España señalaba que Ábalos sufría un "tostón" de acto, según ha publicado hoy el diario digital El Español.

Este asunto "está afectando a la dignidad de la política, del Parlamento", pero Pilar Alegría "no ha dicho nada", ha lamentado Mar Vaquero, quien espera que "más allá de la investigación judicial Alegría tenga algo que decir porque hay mentiras que son insostenibles y cada vez más".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno extraordinario, Mar Vaquero ha señalado que al Ejecutivo regional le "horroriza" este hecho y ha alertado de "la deriva en que está cayendo" el PSOE, asegurando que Alegría "está implicada" y que "es quien se erige en alternativa" al Gobierno de Jorge Azcon y lidera la oposición.

Los hechos relatados por El Español son "reprochables, repulsivos", ha continuado Vaquero, quien ha criticado que Alegria, que fue ministra de Educación y portavoz del Gobierno de España de Pedro Sánchez, "ni siquiera se digne a dar explicaciones".

Este asunto "tiene que ver con su dignidad como mujer", ha continuado Vaquero, quien ha recordado que Alegría dijo, en su comparecencia ante el Senado en la Comisión de investigación del caso 'Koldo', que si se demostraban los hechos investigados presentaria su dimisión, lamentando que ahora "alarga asumir responsabilidades".

"Como aragoneses estamos totalmente afectados porque es una cuestión de dignidad", también por los espacios donde se han producido estos hechos, apuntando que primero fue en el Parador de Teruel, después Ábalos estuvo en la Basílica del Pilar y posteriormente en la Sala de la Corona, "el lugar más respetado del Edificio Pignatelli".