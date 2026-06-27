Los vecinos desalojados por el incendio de La Litera regresan este sábado a sus casas

El consejero Roberto Bermúdez de Castro y el director general de Interior y Emergencias, Miguel Ángel Clavero, en la reunión del CECOPI. - FABIÁN SIMÓN

ZARAGOZA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El incendio iniciado este pasado miércoles en la Comarca de La Litera por la chispa de una cosechadora, que ya ha arrasado más de 2.500 hectáreas y ha alcanzado un perímetro que supera las 4.300 hectáreas se da por estabilizado desde las 10.00 horas de este sábado, según ha informado el Puesto de Mando Avanzado instalado en Alcampell, lo que va a permitir el regreso este mismo sábado a sus casas de los vecinos desalojados de Azanuy, Alins y Calasanz.

Un criterio que ha llevado al Gobierno de Aragón a desactivar el nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales de Aragón y rebajar el PROCINFO a Situación Operativa 1 -Nivel 1, lo que va a permitir, a partir de las 13.00 horas, el regreso a sus casas de los más de 200 vecinos de las poblaciones de Azanuy, Alins y Calasanz, con el ruego de que no salgan del núcleo urbano y no realicen labores agrícolas ni se acerquen a comprobar el estado de las zonas afectadas por el fuego para no entorpecer la labor de las brigadas que permanecen en la zona.

Según ha informado el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, al término de la reunión del CECOPI en el 112 Aragón, la noche ha sido relativamente tranquila en la zona del incendio y, por ello, se ha decidido rebajar el nivel y retirar a los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que trabajaban en la zona.

Dada la evolución del fuego, se ha decidido bajar de nivel 2 a nivel 1, "se va a seguir trabajando en la zona, refrescando y ayudando en la finalización del incendio, con todas las brigadas forestales del Gobierno de Aragón desplazas allí", así como habrá medios aéreos para las labores de refresco de todo el área.

En cuanto a las carreteras, la A-2216 continuará cerrada; la A-2215 queda abierta para residentes; la A-133 estará ya abierta al tráfico general y la A-1237 queda abierta al tráfico en general, salvo el tramo que comunica con Azanuy, que estará cerrado.

Durante la mañana de este sábado, en la zona trabajan seis autobombas, seis cuadrillas terrestres, un vehículo de puesto de mando avanzado (VPMA) y una carpa, vehículos ligeros y el director técnico de extinción de INFOAR; un VPMA, dos vehículos ligeros, la unidad logística, dos técnicos de Protección Civil y las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil de la Litera y del Cinca Medio; una autobomba y un mando de los bomberos de la Diputación de Huesca; doce agentes de la Guardia Civil; una ambulancia de Soporte Vital Avanzado (SVA); seis autobombas ATB de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y dos efectivos de la Unidad de Policía Adscrita.

Asimismo, el IASS ha puesto diez plazas a disposición de personas vulnerables y para atención psicológica; y Cruz Roja ha aportado 75 camas para el pabellón de Monzón, una SVB, dos vehículos de transporte especial, cinco vehículos y veinte efectivos.

PIDE COMPRENSIÓN A LOS AGRICULTORES

El consejero ha salido de la reunión con un mensaje de agradecimiento por la ayuda prestada a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a INFOAR, la UME, los agricultores y voluntarios de todos los ayuntamientos y a las comunidades autónomas vecinas de Cataluña, Comunidad Valenciana y Castilla y León.

También ha lanzado un mensaje de prudencia ante el elevado riesgo que afronta Aragón en otra jornada de temperaturas muy altas y viento del sur, con rachas fuertes de viento a partir de las 18.00 horas según la previsión de la Aemet.

"Tal y como viene el verano, la falta de humedad y de lluvias, éste es el primer incendio y me encantaría que fuera el no último, pero no lo va a ser, por lo que pedimos a todos los ciudadanos muchísima prudencia y muchísimo cuidado".

Al respecto, ha subrayado los grandes medios de prevención y extinción con los que cuenta Aragón más los refuerzos de la UME y de otras regiones, pero ha advertido de que "los incendios forestales cada año son más devastadores" y para ello ha puesto como ejemplo este último de Tamarite, en el que en apenas tres horas quedaron afectadas unas 4.000 hectáreas. "Cuando se destruye una superficie como esta, tarda años en recuperarse", ha recordado.

En ese sentido, y sin querer entrar a polemizar con las organizaciones agrarias, que en las últimas horas han mostrado su rechazo absoluto al establecimiento de la alerta rojo plus y la prohibición de cosechar durante 48 horas, Bermúdez de Castro ha pedido "comprensión" y se ha mostrado convencido de que los agricultores en su lugar "hubieran tomado la misma decisión", basada, ha subrayado, "en criterios técnicos y no políticos, basados, ha enumerado, en las valoraciones del jefe de extinción, el director general, la UME, la Guardia Civil y la Cruz Roja.

"Hay que mirar la situación en su globalidad y ver lo que sucede en Navarra, en Cataluña, en Castilla y León y cómo están todos los medios. Entendemos sus críticas y por supuesto las respetamos, pero yo les pediría que se pusiesen en nuestro lugar", ha reclamado.

Así, ha advertido de la gran extensión de Aragón y ha reclamado "un poco de comprensión, un poco de sentido común, un poco de lealtad y un poco de solidaridad con el resto de la Comunidad".

Y, al respecto, ha apuntado que este sábado por la tarde, bajo la alerta roja, se produjo un incendio en Ejea causado por una cosechadora, cuando la alerta marcaba la prohibición de cosechar de 12.00 a 18.00 horas.