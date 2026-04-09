ZeC cree que el Parque de Atracciones de Zaragoza es ejemplo de la "pésima gestión" de Chueca

Archivo - La portavoz del grupo municpal de ZeC en el Ayuntamiento de Zaragoza, Elena Tomás - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz municipal de ZeC, Elena Tomás, ha considerado este jueves que los problemas en torno al Parque de Atracciones de Zaragoza son "un claro ejemplo de la pésima gestión del Gobierno de Chueca, con unos pliegos mal realizados, un control deficiente de la concesión y un equipo de gobierno más preocupado por los grandes titulares que por hacer las cosas bien".

Así lo ha afirmado Elena Tomás después de conocerse el ERTE a los 81 trabajadores de la actual concesionaria del Parque de Atracciones, que solo abrirá los meses de abril y mayo de 2026 para cumplir con compromisos ya contratados, fundamentalmente comuniones.

En este sentido, la portavoz de ZeC ha calificado de "falta total de responsabilidad tanto con la plantilla como con la ciudadanía" que se presente un ERTE cuando el Ayuntamiento de Zaragoza ha dado permiso para explotar el Parque de Atracciones a la actual concesionaria.

"El parque puede estar funcionando hasta noviembre de 2026, siempre que las atracciones estén en las condiciones óptimas de mantenimiento, obviamente, y por lo tanto así habría ingresos para pagar a la plantilla", ha asegurado.