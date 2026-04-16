Asturias invierte 1,5 millones en la mejora del medio fluvial y la gestión piscícola de los ríos

El director general de Planificación Agraria, Marcos da Rocha, visita diversas obras de acondicionamiento y mejora del medio fluvial y en la gestión y seguimiento de poblaciones piscícolas en el río Deva, en Peñamellera Baja. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria invierte 1.562.537 euros en diversas obras de acondicionamiento y mejora del medio fluvial y en la gestión y seguimiento de poblaciones piscícolas de los ríos asturianos.

El director general de Planificación Agraria, Marcos da Rocha, ha visitado este jueves en el río Deva, en Peñamellera Baja, varias de estas intervenciones, que se ejecutan con medios propios del Principado. "Estas actuaciones mejoran la calidad del medio fluvial, conservan las poblaciones piscícolas y facilitan la gestión sostenible de los recursos hídricos en Asturias", ha valorado.

El año pasado, las acciones se centraron en desbrozar y limpiar ríos y piscifactorías, mantener las infraestructuras, evaluar las poblacionales y gestionar la información piscícola. Entre ellas destacan la intervención en la piscifactorías de Avalle y la salmonera de Caño, la limpieza de escalas del río Narcea, la reparación de pasarelas y la actualización del portal web pescafluvial.asturias.es para facilitar la información a la ciudadanía.

Este año se han ejecutado inversiones por 170.658 euros para efectuar desbroces en las cuencas de los ríos Cares-Deva, Sella, Eo y Narcea; adecuar el hormigón de los pasillos de los cotos salmoneros del Cares; mejorar el entorno del coto del Collú, en el río Deva; revisar los cables de las pasarelas y mantener actualizados el portal web y la señalética.