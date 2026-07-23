Borrás reafirma en una ganadería asturiana el compromiso de Vox con el campo frente a las políticas de Bruselas

La eurodiputada de Vox, Mireia Borrás, visita una ganadería en Asturias, acompañada del diputado regional, Javier Jové y dos ganaderos asturianos. - VOX

OVIEDO 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada de Vox Mireia Borrás ha visitado este jueves en Asturias una explotación de vacuno de carne y una quesería para conocer de primera mano la situación del sector y escuchar las principales preocupaciones de los profesionales del campo, centradas en la competencia desleal, el exceso de burocracia y la falta de rentabilidad.

Borrás ha subrayado la importancia estratégica de la ganadería para Asturias, donde la actividad constituye una forma de vida para miles de familias, con más de 13.500 explotaciones y una producción cercana al 10% de toda la leche de España, y ha insistido en la necesidad de atender las demandas de quienes sostienen el sector.

Entre las inquietudes trasladadas por los ganaderos, la eurodiputada ha destacado el impacto del acuerdo comercial con Mercosur, al denunciar que la Unión Europea permite la entrada de miles de toneladas de carne de terceros países que, según ha apuntado, no cumplen las mismas exigencias sanitarias, medioambientales o de bienestar animal que se aplican a los productores europeos, que reclaman competir con las mismas reglas.

Borrás ha alertado además de la continua pérdida de explotaciones, recordando que Asturias pierde de media siete explotaciones lecheras al mes, una cifra que ha calificado de "dramática" y que, a su juicio, evidencia que las políticas actuales están llevando al sector "al límite".

La parlamentaria europea, que realizó la visita acompañada del coordinador de URA, Borja Fernández, ha atribuido esta situación a las políticas impulsadas desde Bruselas, como el Pacto Verde Europeo, la evolución de la Política Agraria Común y determinados acuerdos comerciales, que considera perjudiciales para los productores europeos por incrementar las normas, los costes y la burocracia mientras disminuyen los recursos destinados a la PAC.

En este contexto, ha advertido de que la combinación de más cargas regulatorias y competencia desleal hace que la actividad deje de ser rentable y desincentiva el relevo generacional, porque "nadie quiere continuar una explotación que las instituciones están haciendo inviable".

Borrás ha reafirmado el compromiso de Vox con la defensa del sector primario tanto en España como en las instituciones europeas, asegurando que seguirán "plantando cara" a las normativas que consideran ideológicas y perjudiciales para los ganaderos, y ha vinculado esta defensa con la protección de los consumidores, la calidad de los alimentos y la soberanía alimentaria de España y de Europa, insistiendo en que "sin ganaderos no hay futuro para nuestro campo ni garantías para nuestra alimentación".