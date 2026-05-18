El Gobierno publica en el BOE la orden de módulos con reducciones en el IRPF para agricultores y ganaderos

Archivo - Una vaca come durante la tercera edición de la Feria en Defensa del Ganado de Montaña, a 13 de mayo de 2023, en Cervantes, Lugo, Galicia (España). La Feira en Defensa do Gandeiro da Montaña reúne este año a más de 60 ganaderos y 180 animales. Ad - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este lunes la orden del Ministerio de Hacienda por la que se reducen los índices de rendimiento neto en el sistema de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de 2025, el denominado sistema de módulos, para agricultores y ganaderos.

Esta orden recoge la propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) de minoración de dichos índices, teniendo en cuenta los efectos de circunstancias excepcionales adversas que afectaron a la rentabilidad de muchas explotaciones agrícolas y ganaderas durante 2025.

Según ha destacado el Departamento que dirige Luis Planas en un comunicado, determinados sectores se beneficiarán de reducciones específicas, del 50% en el caso la apicultura, y del 3 % en ovino y caprino, tanto para producción de carne como de leche.

Se contemplan también reducciones a nivel autonómico, provincial o municipal en otras producciones, entre las que destacan las aprobadas para los cereales, olivar y viñedo en importantes zonas productoras.

Estas deducciones se suman a la reducción general del 5% en el rendimiento neto para los aproximadamente 800.000 agricultores y ganaderos que tributan por el sistema de módulos.

El Ministerio estima que el conjunto de las reducciones contempladas en la orden supone una rebaja de la base imponible del IRPF del orden de 825 millones de euros.

Estas reducciones reflejan las situaciones de adversidad climática del año 2025, entre las que han destacado altas temperaturas, heladas, pedriscos, vientos, precipitaciones extremas y la sucesión de incendios forestales del verano.

Adicionalmente, el Ministerio ha recordado que los agricultores y ganaderos pueden beneficiarse de otras deducciones, como el índice aplicable a las actividades ganaderas que alimenten el ganado con piensos y otros productos adquiridos a terceros, que representen más del 50% del importe de los consumidos. El índice único para todos los sectores ganaderos es del 0,5.

También se aplica un coeficiente corrector por uso de electricidad para el riego, con una reducción de un 25% del rendimiento neto extensible a todos los regadíos y no sólo a los de consumo eléctrico estacional.

Igualmente se mantiene la exención del impuesto del IRPF para el cobro de los ecorregímenes de la Política Agraria Común (PAC).

Las reducciones de los índices de rendimiento neto establecidas con carácter nacional para la declaración de la renta 2025 son las siguientes: ovino y caprino de carne de 0,13 a 0,09; ovino y caprino de leche, de 0,26 a 0,18, y apicultura, de 0,26 a 0,13.