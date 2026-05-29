Operación de altura con el GREIM: escalan hasta dos nidos para marcar a los primeros pollos de quebrantahuesos

Marcaje de un quebrantahuesos - FCQ

OVIEDO, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ), con la colaboración de especialistas del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM), de la Unidad Aérea de Asturias de la Guardia Civil y de los Agentes del Medio Natural, ha llevado a cabo esta semana las labores de acceso a dos nidos, chequeo veterinario y marcaje de dos pollos de quebrantahuesos nacidos en libertad durante la presente temporada reproductora en el Parque Nacional de los Picos de Europa.

Se trata de la primera ocasión en la que se ha realizado el marcaje de dos pollos de quebrantahuesos nacidos en libertad en los Picos de Europa, un acontecimiento que, según ha informado la FCQ en nota de prensa, es "de especial relevancia para evaluar la evolución de la población reproductora y el éxito de los esfuerzos de recuperación desarrollados durante las últimas décadas en la Cordillera Cantábrica".

Los dos pollos proceden de dos de las parejas reproductoras de quebrantahuesos actualmente establecidas en los Picos de Europa. Uno de los ejemplares corresponde a la pareja formada por Niebla y Biziele, asentada en la vertiente cántabra del macizo, mientras que el segundo procede de la pareja integrada por Cares y Covadonga, establecida en la vertiente asturiana.

La reproducción exitosa de ambas parejas ha constituido un "indicador muy positivo" de la consolidación de la especie en este territorio. Durante la intervención, ambos pollos han sido sometidos a una evaluación veterinaria completa por parte del veterinario de la FCQ, Juan Manuel Blanco, para comprobar su estado sanitario, desarrollo y condición física.

TOMA DE MUESTRAS

En este marco se ha procedido a la toma de diferentes parámetros biométricos y muestras biológicas de interés científico, así como a su marcaje individual y la instalación de emisores GPS de última generación a uno de ellos, ya que el otro estaba aún completando la fase de crecimiento.

Estos dispositivos constituyen una herramienta fundamental para el estudio y la conservación del quebrantahuesos. La información obtenida mediante el seguimiento permite conocer aspectos esenciales de la ecología de la especie, como los movimientos de dispersión juvenil, la utilización del territorio, la selección de hábitat, la supervivencia de los ejemplares y las amenazas a las que se enfrentan durante las primeras etapas de su vida.