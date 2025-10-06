El pacma presenta una querella por presunta falsedad en los informes que sustentan el plan de control del lobo

OVIEDO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Animalista (pacma) ha presentado ante el Juzgado de Guardia de Oviedo una querella criminal contra los autores de los informes técnicos aportados por la Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Principado de Asturias, utilizados para justificar la aprobación del Programa de Actuaciones de Control del Lobo 2025-2026.

Pacma sostiene que dichos informes habrían servido para sustentar una resolución que permite la captura y muerte de lobos en Asturias, pese a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha establecido que cualquier medida de este tipo vulnera el derecho comunitario mientras la especie se mantenga en situación desfavorable.

La acción judicial, presentada en calidad de acusación popular, denuncia presuntos delitos de falsedad en testimonio de peritos, contemplados en los artículos 458 y 460 del Código Penal, al considerar que los informes en los que se basa el plan autonómico podrían contener datos falsos o haber omitido información esencial sobre el estado de conservación del lobo ibérico, reconocido por la Unión Europea como desfavorable o inadecuado.

"Este dato, que figura en los informes remitidos por España a la Comisión Europea en el marco de la Directiva Hábitats, tiene carácter jurídico vinculante y no sujeto a opiniones de Jueces o Tribunales. Además, no puede ser ignorado ni alterado en documentos oficiales como está ocurriendo", explica el Partido Animalista.

Para PACMA, esta ocultación no es un simple error técnico, sino "una presunta vulneración directa del Derecho comunitario", que prohíbe expresamente la captura o muerte de especies cuando su estado de conservación es desfavorable. "En consecuencia, cualquier autorización de batidas o cupos de extracción carecería de validez legal y podría ser constitutiva de prevaricación y falso testimonio de peritos", sostiene la formación política.

MEDIDAS CAUTELARES PARA SUSPENDER LA MATANZA DE LOBOS

El partido ha solicitado al juzgado la suspensión inmediata de los efectos de la resolución que aprueba el plan de control, alegando que su ejecución está provocando "daños irreparables" a una especie protegida y a la legalidad medioambiental vigente.

Desde PACMA exigen que se depuren responsabilidades si se confirma que la Administración asturiana ha empleado informes falsos o manipulados para justificar la matanza de lobos.