El Principado paga las ayudas de la Política Agrícola Común para impulsar la ganadería ecológica

Vacas - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha abonado hoy 1.372.016 euros en ayudas de la Política Agraria Común (PAC) para impulsar la producción ecológica en Asturias. Un total de 142 explotaciones ganaderas, todas las que cumplían los requisitos, han recibido estos fondos.

Con este pago, el Principado alcanza la cifra de 4.066.0059 transferidos para este fin dentro del plazo que finaliza el próximo 15 de octubre.

Según ha informado el Gobierno asturiano a través de una nota de prensa, esta cuantía supone un incremento del 40% respecto al 2024, con 1.163.766 euros más destinados a respaldar este modelo de producción, estratégico para el desarrollo sostenible del medio rural.

En total, esta campaña se han beneficiado 429 explotaciones ecológicas, frente a las 388 del año anterior. En concreto, han recibido fondos once explotaciones apícolas que suman 2.573 colmenas; 104 agrícolas, con 333,09 hectáreas, y 314 ganaderías con una superficie de 9.358,81 hectáreas.

El Gobierno del Principado mantiene así su compromiso con los productores ecológicos y garantiza más de 20 millones de apoyo para este sector hasta el 31 de diciembre de 2029.

Los datos reflejan una evolución positiva en este tipo de producción. El año pasado, Asturias contaba con 731 operadores ecológicos, 31 más que en 2024. Por su parte, la superficie certificada alcanzó las 23.928 hectáreas, 2.105 más que en el ejercicio anterior.

Estas cifras ponen de manifiesto el crecimiento sostenido de la producción ecológica y su creciente importancia dentro del sector primario asturiano. El aumento tanto del número de operadores como de la superficie certificada confirma la consolidación de esta actividad en el medio rural.

El nuevo marco de ayudas permite, además, ampliar el apoyo a diferentes sectores y actividades estratégicas, entre ellas, el pastoreo en montes comunales, la apicultura vinculada a la conservación de la biodiversidad y el cultivo del manzano.

También se incorporan ayudas estructurales para la faba con Indicación Geográfica Protegida (IGP) y las variedades de manzana de sidra, así como ayudas para las razas ganaderas autóctonas (asturiana de la montaña, xalda, bermeya, asturcón, gochu asturcelta y pita pinta) a las que se suman el caballo hispano-bretón, la vaca parda de montaña y las explotaciones profesionales situadas en zonas de montaña o con limitaciones naturales.

Las ayudas de desarrollo rural incluidas en la solicitud única alcanzan los 28.066.981 euros abonados, la cifra más elevada registrada hasta la fecha, frente a los 25.137.443 de la campaña de 2024.