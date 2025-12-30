El absentismo en Asturias crece hasta el 7,6% en el tercer trimestre de 2025, según Ranstad

Archivo - Un escritorio vacío - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Asturias se sitúa con una tasa de absentismo laboral del 7,6%, un punto porcentual por encima de la media nacional (6,6%). En concreto, la tasa de absentismo en la comunidad ha registrado un incremento interanual de cinco décimas en el tercer trimestre. Así lo refleja el informe elaborado por Randstad Research a partir de los datos de la Encuesta Trimestral de Costes Laborales del INE.

En el caso del absentismo con incapacidad temporal (IT), la tasa se situó en el 6,2% en el tercer trimestre, un punto porcentual por encima de la media nacional (5,2%). En este caso, el incremento interanual ha sido de seis décimas y hace que la comunidad se sitúe en el tercer puesto de las regiones con mayor absentismo por IT.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el nivel de absentismo se situó en el tercer trimestre de este año en el 6,6% de las horas pactadas, lo que representa un repunte de tres décimas respecto a los datos registrados un año antes. En el caso del absentismo por incapacidad temporal (IT) o con baja médica, la tasa del tercer trimestre fue del 5,2%, dos décimas superiores a la contabilizada en el segundo trimestre del año anterior, según el informe elaborado por Randstad Research con datos de la Encuesta Trimestral de Costes Laborales del Instituto Nacional de Estadística.

POR CCAA

Por comunidades autónomas, Murcia y Canarias son las que registran un mayor absentismo en el tercer trimestre de 2025, con un 9,2% y 8,5%, respectivamente. Tras estas dos comunidades, se sitúan Cantabria (8,2%), Galicia (8%) y País Vasco (7,9%), todas ellas muy por encima de la media del conjunto del mercado laboral. Los menores niveles de absentismo se dieron en Comunidad de Madrid (5,7%), Baleares (5,9%), La Rioja (6%), Castilla-La Mancha (6,1%) y Andalucía (6,3%).

Asturias (+0,5pp) es una de las comunidades autónomas donde más ha aumentado el absentismo, junto a Murcia, con 2 puntos y Cantabria, con 1,2 puntos. Solo una comunidad autónoma ha registrado un descenso del absentismo: La Rioja, de seis décimas, hasta el 6%. Por su parte, Castilla-La Mancha (6,1%) y Castilla y León (6,6%) no han registrado variaciones en los niveles de absentismo.