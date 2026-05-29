Sin acuerdo en TYC Narcea: la plantilla rechaza el plan de mantenimiento de la empresa

Archivo - Sede del Sasec - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El representante de los trabajadores de TYC Narcea, Carlos Menéndez, ha afirmado este viernes que la reunión en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (Sasec) ha finalizado sin que ambas partes llegaran a "ningún tipo de acuerdo".

En unas declaraciones a Europa Press, Menéndez ha explicado que "las posiciones están muy distantes" en lo referido al número de empleados que serán necesarios para las labores de mantenimiento que autorizó el Principado. Tampoco ha habido acuerdo en lo referido al día de la liquidación de la remuneración.

En cuanto al número de trabajadores para las labores de mantenimiento, ha indicado que no están de acuerdo en destinar solo a diez personas, como planteaba la empresa. Las conversaciones continuarán el lunes porque hoy "ha sido imposible acercar posturas".

Por otra parte, ha anunciado que la acampada prevista en Oviedo para este lunes ha sido suspendida de manera temporal porque todavía no disponen de los permisos necesarios.