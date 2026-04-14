Admisión Escolar Asturias 2026-2027: Abierto el plazo para Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato

Alumnos en un instituto. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación de Asturias ha abierto este martes el proceso de admisión del alumnado para el curso escolar 2026-2027 en las etapas de Educación Infantil, Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, todos los centros públicos y concertados del Principado. El plazo de presentación de solicitudes se prolongará hasta el 24 de abril.

En todas estas etapas, salvo en el primer ciclo de Infantil (0 a 3 años), la publicación de las listas provisionales de estudiantes admitidos y excluidos se realizará el 6 de mayo en cada centro. El periodo de alegaciones se desarrollará del 7 al 11 de mayo y las listas definitivas se publicarán el 28 de mayo, según ha informado el Gobierno de Asturias en nota de prensa.

En el caso del primer ciclo de Infantil, las escuelas publicarán las listas provisionales el 27 de mayo. El plazo de alegaciones se extenderá hasta el 1 de junio, la lista definitiva se dará a conocer el 10 de junio y el 25 del mismo mes se difundirá la relación de alumnado adjudicado en el resto de opciones y las listas de espera definitivas.

En aquellos centros que aún no han iniciado su actividad, las solicitudes deberán presentarse en el centro educativo de referencia o a través del registro dirigido a la consejería. Por su parte, las escuelas de 0 a 3 años de titularidad municipal mantendrán los procedimientos de admisión que establezcan los respectivos ayuntamientos.

La consejería realizó en febrero un sorteo público para resolver posibles empates en la puntuación, una vez aplicado el baremo, y que afecta a todas las etapas educativas. El acta reflejó que las dos primeras letras del primer apellido fueran RJ y se siguiera después en sentido inverso del abecedario, es decir, de la Z a la A.

CALENDARIO DE MATRICULACIÓN

Las fechas del calendario son las siguientes por orden cronológico:

Segundo ciclo de Infantil y Primaria: del 16 al 23 de junio.

Escuelas autonómicas de primer ciclo de Infantil: del 25 de junio al 3 de julio.

Secundaria Obligatoria y Bachillerato: del 1 al 13 de julio.

Por tercer año consecutivo, la principal novedad del próximo curso será la inauguración de un nuevo centro educativo público. En esta ocasión será el colegio del barrio gijonés de Nuevo Roces, para el cual las solicitudes de admisión se presentarán en la secretaría del Colegio Público Nicanor Piñole, del vecino barrio de Contrueces.