Adriana Lastra califica de "dislate jurídico y despropósito político" el borrador del dictamen de la comisión de Cerredo

Archivo - El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, y la delegada del Gobierno en el Principado de Asturias, Adriana Lastra, durante las labores de búsqueda de las víctimas del accidente en la mina de Cerredo, a 31 de marzo de 2025, en Deg - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha manifestado que el borrador del dictamen de la comisión parlamentaria sobre el accidente en la mina de Cerredo elaborado por la presidencia de dicha comisión, Covadonga Tomé, le parece "un dislate jurídico" y un "despropósito político".

"Cualquiera que conozca, haya visto o haya leído otros informes, otros dictámenes de comisiones de investigación, puede comprobar que es un dislate jurídico porque entre otras cosas, ni la Inspección General de Servicios, ni la Comisión de Investigación a lo largo de todas las semanas de comparecencias, ni la propia investigación judicial que está en marcha y cuyo único investigado es en este caso la empresa, ha acreditado una relación causa-efecto entre la Administración y el accidente", aseguró Adriana Lastra.

Adriana Lastra se manifestaba así en Siero, al ser preguntada por este borrador presentado este martes por la presidenta de la comisión, la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé y que establece siete responsables personales de la Administración en el accidente mortal, entre ellos los actuales presidentes de la compañía pública Grupo Hunosa y de la Autoridad Portuaria de Gijón, Enrique Fernández y Nieves Roqueñí respectivamente.

Para la Delegada del Gobierno estamos ante "una realidad construida, un relato construido para dañar al gobierno", algo de lo que ha indicado que "personalmente no tiene ninguna duda".

"Relacionar a siete personas, tres funcionarios y tres técnicos con un accidente que se produce en una empresa privada que nada tiene que ver con la administración, que está desarrollando una actividad ilegal al margen de la ley, y en el que además las condiciones laborales dejaban bastante que desear, díganme ustedes qué tiene que ver ahí la administración", dijo Lastra.

DESCONOCIMIENTO DE LOS LETRADOS DE LA CÁMARA

Ha insistido Adriana Lastra en que el mortal accidente se produjo "en una empresa privada y ni siquiera la investigación judicial está apuntando en ningún caso a la Administración". Por eso ha insistido en que ese borrador del Dictamen es "un dislate jurídico".

"Creo que ha quedado bien claro que desde luego los letrados de la Cámara no habían visto el mismo. Creo que lo mostró a los medios de comunicación al mismo tiempo que a los letrados de la Cámara", explicó Lastra.

La Delegada del Gobierno ha defendido además la posición adoptada por el presidente del Gobierno del Principado, Adrián Barbón y ha indicado que para él "sería probablemente muy sencillo asumir este relato para protegerse", pero no lo hace "porque la comodidad nunca puede estar por encima de la verdad".

"Un liderazgo no consiste en elegir lo cómodo, sino en elegir lo justo. Y eso es lo que está haciendo el presidente del Principado", indicó Lastra.