El Aeropuerto de Asturias crece un 13,4% en julio hasta 236.618 pasajeros

Archivo - Avión de Volotea volando sobre Gijón antes de aterrizar en el Aeropuerto de Asturias - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto de Asturias registró 236.618 pasajeros durante el mes de julio, un 13,4% más que en el mismo mes de 2025, según los datos publicados por Aena.

Del total de viajeros, 236.270 utilizaron vuelos comerciales. El tráfico nacional concentró 195.165 pasajeros, un 22,2% más que en julio del año pasado, mientras que el tráfico internacional sumó 41.105 viajeros, un 15,4% menos.

En cuanto al movimiento de aeronaves, el aeropuerto asturiano atendió 1.826 vuelos en julio, un 15,8% más que un año antes. De ellos, 1.625 fueron operaciones comerciales, un 12,3% más.

Entre enero y julio, el Aeropuerto de Asturias acumuló 1.274.071 pasajeros, lo que supone un incremento del 9,5% respecto al mismo periodo de 2025. En estos siete meses, el tráfico comercial nacional creció un 16%, hasta los 1.041.173 viajeros, mientras que el internacional descendió un 12,5%, con 230.100 pasajeros.

En el acumulado del año se registraron 9.751 movimientos de aeronaves, un 8,7% más que entre enero y julio del año pasado. De estas operaciones, 9.268 fueron comerciales, un 9,1% más.