Los agentes sociales celebran la tramitación de la ley de Participación Institucional

Reunión de Borja Sánchez y agentes sociales - GOBIERNO DEL PRINCIPADO

OVIEDO 6 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo, y los secretarios generales en Asturias de UGT y CCOO, Javier Fernández Lanero y José Manuel Zapico respectivamente, han celebrado este miércoles que se tramite al fin en el Parlamento asturiano la Ley de Participación Institucional.

Así lo han expresado a los periodistas tras participar en una reunión con el consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Gobierno asturiano, Borja Sánchez, quien les ha presentado la norma.

El proyecto de Ley de Participación Institucional fue aprobada por el Consejo de Gobierno este martes. El documento dota por primera vez de un marco legal estable a la intervención de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en el diseño y seguimiento de las políticas públicas.

La iniciativa legal establece con claridad los derechos y deberes de las organizaciones participantes, los ámbitos de aplicación y los principios que deben regir la participación institucional, garantizando transparencia, seguridad jurídica y estabilidad.

Sánchez ha dicho es un marco legal que ayudará a garantizar la participación institucional y asegurar su continuidad. Ha reconocido, no obstante, que esa participación ya se venía contemplando en el Principado desde hace muchos años. El Principado, en cualquier caso, sigue la senda de otras comunidades que ya han regulado estas prácticas a través de una ley. De hecho, la norma asturiana se basa en la de Andalucía sobre le mismo tema, dado que es la más moderna al respecto, según el dirigente asturiano.

Fernández Lanero (UGT) ha dicho que se trata de dar "cobertura legal" a algo que ya se viene practicando en Asturias. Ovidio Zapico (CCOO) ha indicado que Asturias carecía hasta la fecha de un marco legal diese soporte a una realidad que ya tiene tradición en la comunidad autónoma. "Viene a reconocer la importancia del diálogo social y la concertación en nuestro sistema democrático", ha señalado sobre la norma, por su parte, la presidenta de FADE, María Calvo.

La aprobación definitiva de la ley dependerá ahora de los plazos de la Junta General del Principado de Asturias. Borja Sánchez espera que se habiliten los meses de julio y enero para la tramitación legislativa. Entiende que el proceso debería ser "rápido", dado el grado de consenso que existe.