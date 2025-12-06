El alcalde de Siero participa en los actos del Día de la Constitución en Torrevieja - SIERO

OVIEDO, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, ha participado este sábado en los actos de celebración del Día de la Constitución organizados por el Ayuntamiento de Torrevieja (Alicante). El regidor sierense ha intervenido en acto agradeciendo a su homólogo torrevejense, Eduardo Dolón, la hospitalidad y recordando cómo fue el hermanamiento de ambos municipios, en 2009.

Al evento también han asistido la concejala de Festejos, Mercados y Bienestar Animal, Ana Rosa Nosti, y la edil de Hostelería, Movilidad y Transporte Público, Patricia Antuña. Tras la parte institucional, el alcalde y las concejalas se han desplazado junto a los ediles de la corporación de Torrevieja al recinto de mercados del Parque Antonio Soria para participar como parte del jurado en el XXXIII Concurso de Paellas.

Este evento popular cuenta con la participación de más de 500 peñas de familias y amigos, y en el que 80 de ellos compiten por hacerse con el título de la mejor paella.