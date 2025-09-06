El alcalde de Siero viajará a Eslovaquia para celebrar el Día de Asturias con los militares del Regimiento Príncipe

OVIEDO, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, ha anunciado este sábado que viajará a Lest (Eslovaquia) para celebrar el Día de Asturias junto a los 300 soldados del Regimiento de Infantería 'Príncipe' Número 3, con base en el acuartelamiento Cabo Noval, que actualmente están desplegados en ese país en el marco de una misión de disuasión de la OTAN en el flanco este europeo, liderada por España.

Durante el anuncio, el regidor ha explicado que esta visita tiene como objetivo "reconocer todo lo que el regimiento aporta a Siero, como segundo centro de trabajo del concejo, y la labor que hace el ejército". Según ha señalado, 1.200 personas trabajan diariamente en Cabo Noval, lo que supone una actividad económica muy importante para el concejo.

"Se trata no solo de agradecer su aportación al municipio, sino también de reconocer la importante labor que desempeñan en misiones como esta", ha apuntado García, quien ha recordado además el papel que tuvo el Ejército en los incendios forestales de este verano, en los que participaron en labores de apoyo y extinción. "Siempre están ahí para ayudar, y yo admiro y respeto muchísimo su trabajo", ha añadido.

El alcalde ha enmarcado esta visita dentro de las celebraciones institucionales por el Día de Asturias, y ha destacado el orgullo que supone para Siero contar con un regimiento con tanta presencia y compromiso, tanto a nivel local como internacional.