Del Arco dice que ofreció varias fechas de reunión al comité del ERA y Derechos Sociales

OVIEDO 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Bienestar y Derechos Sociales, Marta del Arco ha explicado este miércoles en sede parlamentaria que el pasado lunes día 9 se enteró por la prensa del encierro de los dos comités de empresa del ERA y de Derechos Sociales en Hacienda. "No voy a entrar en los pormenores, pero les ofrecimos fechas de reunión. En primer lugar, el día 23 no aceptaron. En segundo lugar, el día 17 y tampoco aceptaron. Sin documento pormenorizado que vamos a negociar, porque se trata de eso de negociar sobre propuestas concretas y fundamentadas", dijo.

Ante las críticas del PP la consejera ha asegurado que "no se va a quitar del medio, porque es lo que el PP pretende". "Yo estoy ahí muy bien posicionada y trabajando muchísimo", dijo.

Ha repasado Del Arco todo lo acontecido desde que el 10 de julio de 2024, cuatro meses después de asumir la consejería, se le remitiese por parte del Comité de Empresa de Derechos Sociales un escrito que contenía 214 reclamaciones. Así, ha indicado que el 20 de julio comenzaron a reunirnos de forma sistemática el comité, ella misma, los directores generales y la Secretaría General Técnica.

Ha añadido que en la última reunión que mantuvo con el comité, se quedó en que el día 26 de junio abordarían algo muy importante, que es el personal fijo periódico discontinuo de los centros.

"En este tiempo, junto a los llamados incumplimientos, hay un número considerable de cumplimientos y mejoras. Tratamos los temas que tienen que ver fundamentalmente con personal en estas reuniones, seguido de obras de reparación. En todas las reuniones se da información de cada cuestión. En algunos casos las soluciones requieren de procedimientos de personal que llevan tiempo", dijo Del Arco.

Continuó la consejera explicando que el día 28 de mayo recibió un mail del comité pidiendo respuestas y solicitando una reunión conmigo.

"Me planteaban el día 3, no podía y les convoqué para el día 6. A la misma acudió la directora gerente y el director general de Empleo Público y en el transcurso de la reunión las respuestas orales que les dimos no les parecieron suficientes y, tras un receso, nos pidieron por unanimidad respuestas fundamentadas y extensas a cada uno de los puntos. Nos comprometimos a enviárselas en la próxima semana, es decir, esta, como muy tarde, y sino, a principios de la próxima", incidió la consejera.

Además la consejera quiso dejar claro que en la reunión advirtió varias veces que no podría reunirme con ellas los días 18 y 19 por estar fuera.

CRÍTICAS DEL PP

Del Arco respondía así a la pregunta de la diputada del PP, Beatriz Polledo, que ha indicado que la consejera no tiene "ninguna credibilidad y está de desautorizada por la realidad". Cree Polledo que la consejera "se ha convertido en un obstáculo para buscar las soluciones a los problemas más inmediatos".

"Hoy los representantes de los trabajadores están encerrados y esta es una prueba más del fracaso absoluto de su gestión y, lamentablemente, el hartazgo los ha llevado a tener que encerrarse. Usted ha sido capaz de unirlos a todos, es algo histórico, en una reclamación conjunta, como digo, de todos los trabajadores, porque están hartos", dijo Polledo.

Cree la diputada del PP que todos los trabajadores están hartos de "su ningoneo, del desprecio al que los somete, de la falta de respeto de la consejería y están hartos de su soberbia".