La asociación de vecinos de La Florida pide "tranquilidad" ante la posible llegada de menores migrantes al barrio

Archivo - Espacio verde en La Florida. - SOMOS - Archivo
OVIEDO, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -
La asociación de vecinos del barrio de La Florida, en Oviedo, ha pedido este martes "tranquilidad" a los habitantes de la zona ante la posible llegada de menores inmigrantes no acompañados al local que ocupaba una residencia de ancianos en el número 32 del Paseo de la Florida.
En un comunicado remitido a Europa Press, el presidente de la asociación, Jesús Ángel Alonso, ha explicado que en este momento aún no hay confirmación oficial ni "datos concretos" sobre este asunto, pero ha enfatizado que "un grupo de menores no acompañados no debe criminalizarse".
"No se puede considerar de antemano un grupo de riesgo ni que provoque peligrosidad, simplemente son un grupo de niños y adolescentes que no tienen ninguna persona adulta que los acompañe y que proceden de situaciones sociales muy precarias", ha razonado, asegurando que por tanto "son un grupo que nuestra sociedad debe proteger con las mejores herramientas a su alcance".
La asociación vecinal ha pedido también a los vecinos del barrio, ciudadanos de Oviedo y "algún grupo político" que están llamando a la movilización en contra de su acogida, que "al margen de sus ideas no generen opiniones de sospecha y odio" en un vecindario que, hasta la fecha, "viene siendo un barrio bastante tranquilo".
Por otro lado, Alonso ha asegurado que la asociación no considera que "el alojamiento de este grupo de menores suponga un cambio en las condiciones de vida del vecindario". "Sencillamente queremos pedir a la administración competente que las instalaciones que se utilicen sean dignas y adecuadas", ha apostillado.
"Reiteramos una llamada a la tranquilidad, que nuestro barrio sea solidario, pacífico y libre de odios absurdos", ha pedido.