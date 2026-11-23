Consejo de Gobierno del Principado de Asturias. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha autorizado este lunes la firma del convenio con el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), dotado con 25,5 millones, para reforzar la atención especializada en el Centro de Referencia Estatal para Personas con Discapacidades Neurológicas (Credine), ubicado en Barros (Langreo).

El acuerdo, que se suscribirá el miércoles, tendrá una vigencia de cuatro años y permitirá desarrollar la cartera de servicios del equipamiento, de referencia estatal, según ha explicado el Principado en nota de prensa tras el Consejo de Gobierno.

La financiación prevista se distribuirá entre las dos administraciones implicadas: el Gobierno del Principado y el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Así, la Consejería de Salud, a través del Servicio de Salud (Sespa), aportará 12,69 millones; la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar contribuirá con 3,53 y el Imserso, con 9,29 millones.

El convenio formaliza la encomienda de gestión de determinados servicios y programas del Credine al Principado, con el objetivo de completar el despliegue de las prestaciones para las que fue concebido. El equipamiento mantendrá su condición de centro de referencia estatal y seguirá dependiendo orgánica y funcionalmente del Imserso, que conservará la titularidad de las competencias.

En el marco de este acuerdo, el Gobierno de Asturias asumirá la gestión de las tres unidades residenciales con las que cuenta el equipamiento. Así, durante el primer semestre de 2027 se pondrán en marcha 60 plazas temporales, de las que 40 estarán destinadas a servicios de recuperación y rehabilitación para personas con síndromes neurológicos. Esas plazas se gestionarán desde el sistema sanitario público, mientras las 20 restantes corresponderán a Derechos Sociales para desarrollar programas de atención sociosanitaria, respiro familiar y adquisición de habilidades orientadas a favorecer una vida autónoma.

El Sespa asumirá la gestión de los servicios de rehabilitación médico-funcional, enfermería, terapia ocupacional, logopedia y atención neuropsicológica. Por su parte, Derechos Sociales desarrollará programas orientados a la promoción de la autonomía personal, la vida independiente, el apoyo a las familias y la inclusión sociolaboral.

Además de la asistencia directa, el convenio reforzará la actividad del Credine como centro de referencia estatal en investigación, formación, innovación y difusión de buenas prácticas en el ámbito de la discapacidad neurológica y la promoción de la autonomía personal.

ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto de 2,03 millones para contratar el servicio de atención infantil temprana que garantice la continuidad de las unidades especializadas en trastornos del desarrollo funcional, motor y de la comunicación de las áreas de Oviedo y Gijón.

Estos servicios, dirigidos a menores de seis años, refuerzan las capacidades, competencias y necesidades de niñas y niños, así como de sus familias y entornos, con el objetivo de favorecer su autonomía, la inclusión social y el pleno disfrute de todos sus derechos en igualdad de condiciones.