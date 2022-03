Asturias ofrece 549 plazas de acogida a refugiados procedentes de Ucrania

OVIEDO, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, ha manifestado este miércoles que cree que el Gobierno de España "está donde tiene que estar y haciendo lo que tiene que hacer" ante la invasión de Ucrania por parte de Rusia y ha añadido que el Gobierno de Asturias también ha hecho sus aportaciones ofreciendo 549 plazas de acogida a refugiados a las que se sumarán más.

Barbón hacía estas declaraciones en el Pleno y en respuesta a la pregunta de la portavoz del PP, Teresa Mallada, que le ha planteado si considera que el Gobierno de la nación está adoptando las medidas adecuadas para proteger y apoyar al pueblo ucraniano ante el injustificado ataque perpetrado por Rusia.

El presidente de la región ha mostrado su rechazo a la injustificada invasión de Ucrania en nombre del Gobierno y de todos los asturianos y además ha mostrado su orgullo por la ola de solidaridad del pueblo asturiano.

Así, tras escuchar las críticas de la portavoz del PP, ha asegurado que en este tema Mallada "no puede decir que el Gobierno de Asturias no está prestando atención porque estamos trabajando en el terreno incluso de primera mano".

También ha replicado a Mallada que lo que sobra en este debate es la "política barata" porque no se puede utilizar el dolor humano para hacer política ni obviar que este conflicto bélico va a tener graves consecuencias económicas para todos.

"Yo estoy en contra de la guerra, a lo mejor usted no. Supongo que le traicionó el subconsciente cuando me dice que mis socios de Gobierno se están manifestado en contra de la guerra, estoy convencido de que usted también lo está", ha dicho Barbón en respuesta a las críticas de Mallada sobre la supuesta división en el Gobierno central.

En este sentido ha insistido Barbón en que quiere acabar su intervención con un "no a la guerra". "Hoy digo no a la guerra de Ucrania porque es una invasión ilegal", ha insistido.

Mallada por su parte ha indicado que España debe mostrar su posición "de manera nítida y sin titubeos", algo que a su juicio no está ocurriendo, y ha pedido a Barbón que "deje de perder el tiempo con discusiones inútiles sobre lo que es o no es Putín", aunque entiende "que eso no le será fácil con una parte del Gobierno en contra de la OTAN".

La presidenta del PP ha indicado además que desde Asturias se debe actuar ya de manera más contundente, porque ha destacado que hace 14 días que empezó la guerra y desde el Gobierno siguen diciendo que Asturias está preparada para la acogida de refugiados pero no ha dado pasos concretos y se debe actuar ya en la coordinación de las acciones.

También se ha referido la presidenta del PP a las consecuencias económicas del conflicto bélico y ha destacado la necesidad de que Asturias lidere la petición ante el Gobierno central de replantearse el cierre de las térmicas, una cuestión para la que ha ofrecido el apoyo de su grupo.

"El consejero de Industria nos sorprendió ayer diciendo que es necesario que arranque la regasificadora pero que no sabe para qué. Dice que lo importante es que funcione aunque no sepa para qué. Luego ve injusto usted que lo reprobemos", ha indicado Mallada.