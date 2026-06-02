Asturias recibirá 3.978 millones de entregas a cuenta

El ministro de Hacienda, Arcadi España - Marta Fernández - Europa Press

OVIEDO 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, a propuesta del Ministerio de Hacienda, un Real Decreto-ley para actualizar las entregas a cuenta correspondientes a 2026 que reciben del sistema de financiación las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla. Las autonomías percibirán 157.731 millones para el presente ejercicio, un 7% más que en 2025. Representan 10.319 millones adicionales.

En el caso de Asturias, sus entregas a cuenta crecerán hasta los 3.978 millones, un 6% más que en 2025. Si se suma la cifra estimada de la liquidación correspondiente al año 2024, los recursos del sistema de financiación de la CCAA para este 2026 alcanzan los 4.187 millones, un 6% más que el pasado año.

Incluyendo la liquidación de 2024, que se abona este año, la financiación total de las CCAA se incrementará hasta alcanzar la cifra de 170.300 millones, un 7,7% más que en 2025.